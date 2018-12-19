Ср, 19.12.2018
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Илья Варламов о мусоре в Ласнамяэ: это просто возмутительно

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Лаагна теэ.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Совсем недавно популярный российский блогер Илья Варламов посетил Таллинн, где снял два видео. Первое — о Старом городе и Каламая, второе — о Ласнамяэ. Экскурсии по районам ему провел старейшина Кесклинна Владимир Свет.

Владимир Свет рассказал об истории и особенностях района Ласнамяэ, об отношениях с Россией. А Варламов заметил, что в Таллинне продают много матрешек с Путиным.

Варламов спросил, как Свет относится к платной парковке в спальных районах, на что тот ответил, что, скорее всего, в будущем в Таллинне так и будет.

Кроме того, Варламов обратил свое пристальное внимание на старую и непригодную баскетбольную площадку и старую мебель, выкинутую около помоек. Это настолько шокировало блогера, что тот даже начал ругаться матом.

Смотрите сами!

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