Вы готовы? В Таллинн едет рэпер Баста!
19 декабря 2018, 18:17
В следующем году 30 марта в Tondiraba с большим двухчасовым шоу выступит российский рэпер БАСТА. Билеты уже в продаже в пунктах Piletilevi.
Баста — в миру Василий Вакуленко — российский музыкант (исполнитель рэпа и других жанров, бит-мейкер, композитор), телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер. С 2007 года — совладелец лейбла «Gazgolder». Известен под творческими псевдонимами и проектами БАСТА, НОГГАНО, N1NT3ND0 (Нинтэндо).
Концерты Басты всегда проходят при полных залах. Причем, публика не только подростки, но и лица старшего поколения.
30 марта 2019 в таллиннском ледовом холле Tondiraba БАСТА пообещал устроить грандиозное двухчасовое шоу. Билеты на концерт от 20 евро уже в продаже в пунктах Piletilevi по всей Эстонии.