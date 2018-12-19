Ср, 19.12.2018
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Вы готовы? В Таллинн едет рэпер Баста!

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Баста

ФОТО: Pressifoto

В следующем году 30 марта в Tondiraba с большим двухчасовым шоу выступит российский рэпер БАСТА. Билеты уже в продаже в пунктах Piletilevi.

Баста — в миру Василий Вакуленко — российский музыкант (исполнитель рэпа и других жанров, бит-мейкер, композитор), телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер. С 2007 года — совладелец лейбла «Gazgolder». Известен под творческими псевдонимами и проектами БАСТА, НОГГАНО, N1NT3ND0 (Нинтэндо).

Концерты Басты всегда проходят при полных залах. Причем, публика не только подростки, но и лица старшего поколения.

30 марта 2019 в таллиннском ледовом холле Tondiraba БАСТА пообещал устроить грандиозное двухчасовое шоу. Билеты на концерт от 20 евро уже в продаже в пунктах Piletilevi по всей Эстонии.

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