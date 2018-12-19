Полет в новогоднюю ночь: чем пассажирам запомнится этот рейс

Люди по разным причинам оказываются на борту самолета в новогоднюю ночь. Кто-то не придаёт большого значения праздничным ритуалам, кто-то вынужден выбирать именно эту дату. В этих случаях особенная ответственность лежит на экипаже самолёта. Именно эти люди могут создать праздничную атмосферу для людей, большинство из которых незнакомо друг с другом, пишет Zen.Yandex.ru со ссылкой на Biletik.aero.

Ещё пару десятилетий назад авиарейсы в новогоднюю ночь воспринимались и пассажирами, и перевозчиками, как досадная случайность. Полёт мог быть отложен из-за погодных условий или технических неполадок, и тогда самолёт приходилось поднимать в воздух вечером 31 декабря. Но мир не стоит на месте. Сегодня Новый год на высоте – это своеобразная норма. Стремясь отвечать потребностям пассажиров, авиакомпании не останавливают транспортное сообщение ни на один день, пусть и такой примечательный, как последний день в году.

Ступая на борт самолёта в канун Нового года, пассажир вправе ожидать чего-то необычного. Так и случается: команда рейса стремится сделать полёт приятным и запоминающимся для всех его участников. Да и сами пассажиры, как правило, не прочь превратить обычную авиапоездку в необычную вечеринку, и получить несколько дополнительных возможностей и бонусов от этого полёта в новогоднюю ночь.

Это, несомненно, романтично

Человечество научилось летать столетие назад, но нам до сих пор трудно воспринимать полёт как нечто обыденное. Взгляните в иллюминатор – внизу простираются облака, города, страны. Один этот вид способен создать праздничное настроение.

Есть возможность завязать новые знакомства

Путешествия тем и прекрасны, что мы можем в них встретить интересных людей. В новогоднем рейсе люди особенно расположены к разговорам со своими попутчиками. Кто знает, возможно, дело не ограничится весёлой болтовнёй, и в вашей жизни появятся несколько хороших знакомых.

Правила в эту ночь не действуют

Политика в отношении алкоголя зависит от компании, рейсом которой вы следуете. Для западных перевозчиков бокал шампанского в качестве комплимента – это уже норма. Традицию постепенно перенимают и в наших широтах.

Но даже если бесплатного шампанского не будет, пассажиры вполне могут организовать импровизированное застолье с тостами самостоятельно. В новогодних рейсах им позволяется немного больше, чем обычно. Стюардессы сквозь пальцы смотрят на распитие алкогольных напитков, купленных в магазинах duty free, и не препятствуют свободному общению и перемещению пассажиров внутри салона самолёта.

Вам будет, о чем рассказать

Будем откровенны: для большинства взрослых людей празднование Нового года превращается в рутину. Мы следуем традициям, собираясь в семейном кругу или в шумной компании, и через некоторое время новогодние ночи становятся похожими одна на одну. Бой курантов на борту самолёта – это возможность пережить нечто непривычное.

И, конечно, подарки

Новогодняя ночь – это время чудес. К уже традиционному бокалу шампанского некоторые авиаперевозчики начинают добавлять самые настоящие подарки для пассажиров. Так, канадская компания WesJet несколько лет подряд раздаёт путешественникам планшеты, камеры, смартфоны. А Air New Zeland в 2014 году организовала целую кампанию по вручению рождественских подарков.

Стюардессы и пилоты, переодетые эльфами и санта-клаусами, раздали чуть больше тысячи подарков пассажирам внутренних новозеландских рейсов. Дети получили плюшевые игрушки, взрослым достались разнообразные сюрпризы: от ароматических свечей до книг, от наушников до билетов в Лос-Анджелес, Сидней или Сингапур.

В 2017 году компания Lufthansa угостила путешествующих в новогоднюю ночь шоколадными десертами, а пассажирам 1-го класса предоставила возможность выбрать блюда из специального праздничного меню.