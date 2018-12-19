Полет в новогоднюю ночь: чем пассажирам запомнится этот рейс

Встречать Новый год в самолете? Кому-то это может показаться безумием: какое может быть праздничное настроение без салата оливье и весёлой компании друзей и родственников? Однако в новогоднюю ночь жизнь не останавливается. Каждый год тысячи людей слышат бой курантов на высоте десяти тысяч метров.
Люди по разным причинам оказываются на борту самолета в новогоднюю ночь. Кто-то не придаёт большого значения праздничным ритуалам, кто-то вынужден выбирать именно эту дату. В этих случаях особенная ответственность лежит на экипаже самолёта. Именно эти люди могут создать праздничную атмосферу для людей, большинство из которых незнакомо друг с другом, пишет Zen.Yandex.ru со ссылкой на Biletik.aero.
Ещё пару десятилетий назад авиарейсы в новогоднюю ночь воспринимались и пассажирами, и перевозчиками, как досадная случайность. Полёт мог быть отложен из-за погодных условий или технических неполадок, и тогда самолёт приходилось поднимать в воздух вечером 31 декабря. Но мир не стоит на месте. Сегодня Новый год на высоте – это своеобразная норма. Стремясь отвечать потребностям пассажиров, авиакомпании не останавливают транспортное сообщение ни на один день, пусть и такой примечательный, как последний день в году.
Ступая на борт самолёта в канун Нового года, пассажир вправе ожидать чего-то необычного. Так и случается: команда рейса стремится сделать полёт приятным и запоминающимся для всех его участников. Да и сами пассажиры, как правило, не прочь превратить обычную авиапоездку в необычную вечеринку, и получить несколько дополнительных возможностей и бонусов от этого полёта в новогоднюю ночь.
Это, несомненно, романтично
Человечество научилось летать столетие назад, но нам до сих пор трудно воспринимать полёт как нечто обыденное. Взгляните в иллюминатор – внизу простираются облака, города, страны. Один этот вид способен создать праздничное настроение.
Есть возможность завязать новые знакомства
Путешествия тем и прекрасны, что мы можем в них встретить интересных людей. В новогоднем рейсе люди особенно расположены к разговорам со своими попутчиками. Кто знает, возможно, дело не ограничится весёлой болтовнёй, и в вашей жизни появятся несколько хороших знакомых.
Правила в эту ночь не действуют
Политика в отношении алкоголя зависит от компании, рейсом которой вы следуете. Для западных перевозчиков бокал шампанского в качестве комплимента – это уже норма. Традицию постепенно перенимают и в наших широтах.
Но даже если бесплатного шампанского не будет, пассажиры вполне могут организовать импровизированное застолье с тостами самостоятельно. В новогодних рейсах им позволяется немного больше, чем обычно. Стюардессы сквозь пальцы смотрят на распитие алкогольных напитков, купленных в магазинах duty free, и не препятствуют свободному общению и перемещению пассажиров внутри салона самолёта.
Вам будет, о чем рассказать
Будем откровенны: для большинства взрослых людей празднование Нового года превращается в рутину. Мы следуем традициям, собираясь в семейном кругу или в шумной компании, и через некоторое время новогодние ночи становятся похожими одна на одну. Бой курантов на борту самолёта – это возможность пережить нечто непривычное.
И, конечно, подарки
Новогодняя ночь – это время чудес. К уже традиционному бокалу шампанского некоторые авиаперевозчики начинают добавлять самые настоящие подарки для пассажиров. Так, канадская компания WesJet несколько лет подряд раздаёт путешественникам планшеты, камеры, смартфоны. А Air New Zeland в 2014 году организовала целую кампанию по вручению рождественских подарков.
Стюардессы и пилоты, переодетые эльфами и санта-клаусами, раздали чуть больше тысячи подарков пассажирам внутренних новозеландских рейсов. Дети получили плюшевые игрушки, взрослым достались разнообразные сюрпризы: от ароматических свечей до книг, от наушников до билетов в Лос-Анджелес, Сидней или Сингапур.
В 2017 году компания Lufthansa угостила путешествующих в новогоднюю ночь шоколадными десертами, а пассажирам 1-го класса предоставила возможность выбрать блюда из специального праздничного меню.
Циники скажут, что это всего лишь маркетинговый ход. Но как часто взрослые получают неожиданные подарки просто так? Кто знает, возможно счастливый билет на подобный новогодний рейс достанется и вам.