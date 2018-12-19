Известная теннисистка похвасталась пикантным фото в ванне

Весьма откровенное фото спортсменка поставила на свою аватарку в Instagram. Фанатов особенно взбудоражила татуировка в виде тигра на обнаженном бедре Элины.

Поклонники снимок оценили, но некоторых откровенность фото смутила. "Пошленько", – написал один из комментаторов. Однако большинство фанатов в восхищении. "Чертовски сексуальная девушка", "Вау! Выглядишь фантастически", "Валютная львица", "Невероятна!", "Круто", – делятся впечатлениями подписчики спортсменки.