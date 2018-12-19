Известная теннисистка похвасталась пикантным фото в ванне

Пикантной фотографией порадовала поклонников лучшая теннисистка Украины. Элина Свитолина позирует в ванне с теннисными мячами, пишут Дни.ру.
Весьма откровенное фото спортсменка поставила на свою аватарку в Instagram. Фанатов особенно взбудоражила татуировка в виде тигра на обнаженном бедре Элины.
Поклонники снимок оценили, но некоторых откровенность фото смутила. "Пошленько", – написал один из комментаторов. Однако большинство фанатов в восхищении. "Чертовски сексуальная девушка", "Вау! Выглядишь фантастически", "Валютная львица", "Невероятна!", "Круто", – делятся впечатлениями подписчики спортсменки.
Сейчас теннисистка продолжает подготовку к новому сезону. Первым турниром 2019 года для украинки станут соревнования в австралийском Брисбене. Элина будет защищать чемпионское звание.