Ср, 19.12.2018
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Известная теннисистка похвасталась пикантным фото в ванне

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Tennis - WTA Tour Finals - Singapore Indoor Stadium, Kallang, Singapore - October 28, 2018 Ukraine's Elina Svitolina reacts during the singles final against Sloane Stephens of the U.S. REUTERS/Edgar Su

ФОТО: Edgar Su / REUTERS

Пикантной фотографией порадовала поклонников лучшая теннисистка Украины. Элина Свитолина позирует в ванне с теннисными мячами, пишут Дни.ру.

Весьма откровенное фото спортсменка поставила на свою аватарку в Instagram. Фанатов особенно взбудоражила татуировка в виде тигра на обнаженном бедре Элины.

Поклонники снимок оценили, но некоторых откровенность фото смутила. "Пошленько", – написал один из комментаторов. Однако большинство фанатов в восхищении. "Чертовски сексуальная девушка", "Вау! Выглядишь фантастически", "Валютная львица", "Невероятна!", "Круто", – делятся впечатлениями подписчики спортсменки.

Сейчас теннисистка продолжает подготовку к новому сезону. Первым турниром 2019 года для украинки станут соревнования в австралийском Брисбене. Элина будет защищать чемпионское звание.

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