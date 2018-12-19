Хриплый женский голос говорит о желании секса

Мужчины, в следующий раз, когда вы услышите от женщин слова, произнесенные чуть более низким и хриплым голосом, то знайте, что они, возможно, заинтересованы в вас сексуально. Хриплый голос говорит об интимном интересе, и с его помощью женщины пытаются выделиться из толпы, как утверждают исследователи. Чуть менее неожиданным выводом этого исследования можно назвать информацию о том, что мужчины тоже делают свой голос несколько более низким, когда встречаются с женщинами, которые их привлекают. Впрочем, женский голос изменяется только в том случае, если рядом находятся другие женщины, то есть возникает хотя бы потенциальная угроза конкуренции. Если ее нет, то женщина не изменяет голос при общении с приятным для нее мужчиной, передает Medikforum.ru.

Любопытно, что если мужчина кажется женщине достойным для свиданий и долгосрочных отношений, и на него не претендует более 50% других женщин, то сама представительница прекрасного пола использует более высокий и феминный голос. Результаты этого исследования ученых из Университета Суссекса кажутся любопытными, потому что раньше всегда считалось, что наиболее привлекательным является женский голос с высокими, но не низкими тонами, а у мужчин, напротив, низкий голос, свидетельствующий о большей маскулинности. И вот теперь доказано, что женщины тоже могут понизить голос и сделать его более хриплым.