В Аргентине родственники остановили похороны из-за странных звуков из гроба

В Аргентине семья умершей женщины решила остановить траурную церемонию в самом ее разгаре после того, как из гроба начали доноситься странные, похожие на стоны, звуки, пишет Zen.Yandex.ru со ссылкой на Teleprogramma.pro.

Необычная ситуация произошла в тот момент, когда тело 65-летней женщины везли на кладбище. Разбитые горем родственники были ошарашены тем, что они услышали — из задней части катафалка доносились странные звуки. Семья усопшей попросила немедленно остановить машину, чтобы проверить, что происходит в гробу. Открыв его, они не увидели ничего подозрительного, но все равно решили отвезти бабушку в больницу, чтобы врачи сказали, жива она или навсегда ушла в мир иной.