Ср, 19.12.2018
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В Аргентине родственники остановили похороны из-за странных звуков из гроба

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Гроб. Иллюстративное фото.

ФОТО: MARIO LAPORTA/AFP/Scanpix

Необычная ситуация произошла в Буэнос-Айресе.

В Аргентине семья умершей женщины решила остановить траурную церемонию в самом ее разгаре после того, как из гроба начали доноситься странные, похожие на стоны, звуки, пишет Zen.Yandex.ru со ссылкой на Teleprogramma.pro.

Необычная ситуация произошла в тот момент, когда тело 65-летней женщины везли на кладбище. Разбитые горем родственники были ошарашены тем, что они услышали — из задней части катафалка доносились странные звуки. Семья усопшей попросила немедленно остановить машину, чтобы проверить, что происходит в гробу. Открыв его, они не увидели ничего подозрительного, но все равно решили отвезти бабушку в больницу, чтобы врачи сказали, жива она или навсегда ушла в мир иной.

Аргентинская семья побоялась хоронить родственницу, ведь та могла впасть в летаргический сон, подумали они. Однако медики развеяли их сомнения — они сообщили, что женщина мертва уже около суток, а странные звуки они объяснили газами, выходящими из тела усопшей. Также возможно, это произошло из-за окоченевших голосовых связок, пишет британское издание Daily Mail.

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