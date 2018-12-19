Джанабаева о начале романа с Меладзе: ситуация неоднозначная и сложная для большинства

В новом интервью Джанабаева призналась, что начало ее супружеской жизни с Меладзе было крайне непростым, пишет Soulpost.ru.

«Видимо, пришел момент, когда я тоже готова поделиться чем-то. Когда моя личная жизнь не настолько уже закрыта. Я вышла из этого состояния, поэтому готова разговаривать. Поэтому я готова рассказать о себе. Мы пытались сохранить свое пространство хоть как-то! Не впускать!».

Когда Меладзе сообщил о разводе с первой женой, Альбину обвиняли в разрушении чужой семьи и желании построить личное счастье на чужом горе. Сама же певица уверена, что их любовь с Валерием прошла проверку на прочность, поэтому сейчас осуждать их за роман нет никакого смысла.

«Я считаю, что любовь побеждает все! Наверно, это дает мне силы не вступать в эти дискуссии во все. Ситуация неоднозначная и сложная для большинства. Наверно, они поэтому меня осуждают. Я не смогу с каждым лично поговорить, не смогу каждому лично что-то объяснить. Поэтому я выбрала вообще не разговаривать об этом».

Самому Меладзе недавно пришлось ответить на нападки хейтеров: «…Влюбился в Альбину много лет назад и сделал все, чтобы она полюбила меня. Мы уже больше 15 лет вместе. Дочки (от первого брака — прим.ред.) не обделены моей любовью. Я обожаю их и забочусь о них, как о самых дорогих людях! У нас с Альбиной двое сыновей, которыми я горжусь. Отвалите от нашей семьи и заботьтесь о своих близких. Пора всем успокоиться».