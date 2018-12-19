Самая популярная достопримечательность в мире, где хочет побывать каждый!

Самая популярная достопримечательность мира находится в Риме. Догадываетесь, о чем идет речь? Ее еще называют амфитеатром Флавиев, и она является одним из самых грандиозных сооружений Древнего мира, сохранившихся до нашего времени.
Колизей, что в переводе с латыни значит «колоссальный», «громадный», в 2018 году посетили более 7,4 миллиона туристов. Именно поэтому он заслужено получил звание самой популярной достопримечательности в мире. По количеству «приема гостей» амфитеатр Флавиев обошел Ватикан, парижский Лувр и даже Статую Свободы в Америке, рассказывает Joinfo.ua.
Местонахождение самой популярной достопримечательности мира
Колизей находится в римской ложбине между Эсквилинским, Палатинским и Целиевским холмами. Подобное местонахождение придает ему еще больше контрастов.
Амфитеатр Флавиев начали строить в далеком 72 году до нашей эры по приказу императора Веспасиана. В то время он одержал не одну победу в Иудее и на средства, вырученные от реализации военной добычи, решил возвести упоминаемую достопримечательность. По задумке, в ней должно было вмещаться свыше 50 тысяч человек.
Хлеба и зрелища
Открытие Колизея было таким же грандиозным, как и задумка его строительства. По этому случаю действующий император организовал игры. Долгое время здесь проводились битвы гладиаторов, звериные травли и даже морские сражения.
А вот в 217 году амфитеатр сильно пострадал – в нем произошел пожар. Позже Колизей реставрировали и снова начали проводить различные зрелищные действия.
В наше время амфитеатр Флавиев является символом Рима. Ежегодно его посещают миллионы туристов, которые интересуются его богатой историей. В этом году здесь побывало более 7 миллионов людей из разных уголков мира.