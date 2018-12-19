Самая популярная достопримечательность в мире, где хочет побывать каждый!

Колизей, что в переводе с латыни значит «колоссальный», «громадный», в 2018 году посетили более 7,4 миллиона туристов. Именно поэтому он заслужено получил звание самой популярной достопримечательности в мире. По количеству «приема гостей» амфитеатр Флавиев обошел Ватикан, парижский Лувр и даже Статую Свободы в Америке, рассказывает Joinfo.ua.

Местонахождение самой популярной достопримечательности мира

Колизей находится в римской ложбине между Эсквилинским, Палатинским и Целиевским холмами. Подобное местонахождение придает ему еще больше контрастов.

Амфитеатр Флавиев начали строить в далеком 72 году до нашей эры по приказу императора Веспасиана. В то время он одержал не одну победу в Иудее и на средства, вырученные от реализации военной добычи, решил возвести упоминаемую достопримечательность. По задумке, в ней должно было вмещаться свыше 50 тысяч человек.

Хлеба и зрелища

Открытие Колизея было таким же грандиозным, как и задумка его строительства. По этому случаю действующий император организовал игры. Долгое время здесь проводились битвы гладиаторов, звериные травли и даже морские сражения.

А вот в 217 году амфитеатр сильно пострадал – в нем произошел пожар. Позже Колизей реставрировали и снова начали проводить различные зрелищные действия.