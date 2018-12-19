В чем польза самого доступного суперфуда – квашенной капусты

В последнее время ученые сосредоточены на выявлении полезных свойств в продуктах питания, а не на разработке синтетических препаратов. В этом есть резон. Некоторые продукты способны не только снизить риск появления ряда болезней, но и помочь избавиться от них.

Квашеная капуста относится к ферментированным продуктам – приготовленным с участием полезных бактерий. В процессе приготовления блюда выделяется кислота, которая и дает особый вкус.

Вместе с квашеной капустой в организм человека поступают пробиотики, пребиотики, ферменты, а также клетчатка. Благодаря их воздействию улучшается процесс пищеварения и кишечная микрофлора.

По мнению экспертов, такая пища является действенным профилактическим средством от возникновения язвы двенадцатиперстной кишки и пищевода.

Продукт наполняет организм полезными бактериями, которые вытесняют патогенные микроорганизмы – кандиду, грибки и некоторые вирусы.

Кроме того, квашеная капуста подходит тем, кто хочет сбросить лишний вес без вредных последствий для организма.

Половина стакана квашеной капусты восполняет суточную потребность в витамине К, который улучшает состояние зубов и волос. Также в ее состав входят витамины группы В, снижающие риск появления проблем с сердцем и сосудами. Наличие кислоты способствует устранению зубного налета.

Эксперты рекомендуют съедать 1 столовую ложку квашеной капусты ежедневно, если в кишечнике не наблюдается избыточный рост бактерий.