В чем польза самого доступного суперфуда – квашенной капусты

Эксперты считают, что квашеная капуста – лучший пробиотик. Продукт наполняет организм полезными бактериями, которые вытесняют патогенные микроорганизмы, пишет Menslife.com.
В последнее время ученые сосредоточены на выявлении полезных свойств в продуктах питания, а не на разработке синтетических препаратов. В этом есть резон. Некоторые продукты способны не только снизить риск появления ряда болезней, но и помочь избавиться от них.
Квашеная капуста относится к ферментированным продуктам – приготовленным с участием полезных бактерий. В процессе приготовления блюда выделяется кислота, которая и дает особый вкус.
Вместе с квашеной капустой в организм человека поступают пробиотики, пребиотики, ферменты, а также клетчатка. Благодаря их воздействию улучшается процесс пищеварения и кишечная микрофлора.
По мнению экспертов, такая пища является действенным профилактическим средством от возникновения язвы двенадцатиперстной кишки и пищевода.
Продукт наполняет организм полезными бактериями, которые вытесняют патогенные микроорганизмы – кандиду, грибки и некоторые вирусы.
Кроме того, квашеная капуста подходит тем, кто хочет сбросить лишний вес без вредных последствий для организма.
Половина стакана квашеной капусты восполняет суточную потребность в витамине К, который улучшает состояние зубов и волос. Также в ее состав входят витамины группы В, снижающие риск появления проблем с сердцем и сосудами. Наличие кислоты способствует устранению зубного налета.
Эксперты рекомендуют съедать 1 столовую ложку квашеной капусты ежедневно, если в кишечнике не наблюдается избыточный рост бактерий.
Проведенное исследование показало, что доступная каждому квашеная капуста действует не хуже аптечных пробиотиков. К тому же, она вкусная и сочетается со многими блюдами во время приема пищи.