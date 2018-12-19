Ср, 19.12.2018
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  • Какой вид! Дом легендарного Лембита Ульфсака в Какумяэ выставлен на продажу

Какой вид! Дом легендарного Лембита Ульфсака в Какумяэ выставлен на продажу
Смотрите фото!

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Lembit Ulfsaki maja Kakumäel, kollaaž

ФОТО: City24 / Mihkel Maripuu

Изысканный дом с видом на море, принадлежащий легендарному эстонскому актеру Лембиту Ульфсаку, выставлен на продажу. Недвижимость находится в столичном районе Какумяэ, а посмотреть ее фотографии теперь можно на портале недвижимости City24

Дом звезды эстонского кино был построен 11 лет назад, над его созданием работали архитектор Вилен Кюннапу и дизайнер интерьеров Иви-Эльсом Шнайд. Площадь дома составляет 169 квадратных метров, а цена – 415 тысяч евро.

Дом, в котором проживал Лембит Ульфсак – просторная двухэтажная постройка с террасой, с тремя спальнями, тремя гардеробными, паровой баней с душем, отдельной кухней и гостиной.

Дом находится на берегу скалистого берега, всего в 500 метрах от пляжа Какумяэ. Участок в общей сложности 1072 квадратных метра.

Напомним, что легендарный эстонский актер Лембит Ульфсак умер 22 марта 2017 года, не дожив всего несколько месяцев до юбилейных семидесяти лет. 

Смотрите фотографии City24 ЗДЕСЬ!

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