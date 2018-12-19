Какой вид! Дом легендарного Лембита Ульфсака в Какумяэ выставлен на продажу

Дом звезды эстонского кино был построен 11 лет назад, над его созданием работали архитектор Вилен Кюннапу и дизайнер интерьеров Иви-Эльсом Шнайд. Площадь дома составляет 169 квадратных метров, а цена – 415 тысяч евро.

Дом, в котором проживал Лембит Ульфсак – просторная двухэтажная постройка с террасой, с тремя спальнями, тремя гардеробными, паровой баней с душем, отдельной кухней и гостиной.

Дом находится на берегу скалистого берега, всего в 500 метрах от пляжа Какумяэ. Участок в общей сложности 1072 квадратных метра.

Напомним, что легендарный эстонский актер Лембит Ульфсак умер 22 марта 2017 года, не дожив всего несколько месяцев до юбилейных семидесяти лет.