Дана Борисова выиграла суд у отца своей дочери

Казалось бы, после того, как Дана Борисова победила зависимость и вернулась в Россию ей все было по плечу. Любимица зрителей мечтала добиться прежнего успеха в профессии и исправить все совершенные ею ошибки. Однако в Москве телеведущая неожиданно столкнулась с проблемами личного характера. Бывший избранник Максим Аксенов забрал у звезды дочь и заставил ее платить приличные алименты.При этом ребенок на протяжении долгого времени проживал в квартире матери. Лишь спустя пять месяцев Дана смогла добиться справедливого решения суда. После заседания, состоявшегося 18 декабря, дочь артистки может официально жить с ней.

«Суд определил место проживания ребенка. Теперь Полина официально должна жить со мной. Я больше не буду платить алименты бывшему, а вот он должен ежемесячно присылать 15 тысяч рублей. Сумма, конечно, очень маленькая, минимальная. Он сразу сказал мне, что либо я соглашаюсь на эти условия, либо не получаю ничего. Суду он предоставил справку, что получает 25 тысяч рублей. В итоге я решила, что лучше уж 15 тысяч рублей, чем ничего», — рассказала Борисова «СтарХиту».

О конфликте с Максимом Аксеновым звезда вспоминать не любит. По словам Даны, экс-избранник делает все возможное, чтобы испортить ее репутацию. «Я вообще о нем говорить не хочу. Он постоянно поливает меня грязью. При этом я же не запрещаю общаться с ребенком. Пусть приезжает, когда хочет. Но с его стороны нет никакой инициативы», — призналась телеведущая.

И все же, Дана рада, что ей удалось добиться судебного решения в свою пользу. Последние несколько месяцев Полина проживает вместе с мамой, а Борисова даже обустроила для дочери собственную комнату, которая получилась невероятно уютной.

«Недавно Максим приехал к нам, подарил Полине компьютер и принтер. Дочь была очень рада. Еще бы, папа пять месяцев не объявлялся, а теперь пришел с подарками. Уже позже выяснилось, что эти презенты дарились с одной целью — чтобы предъявить чеки в суде. Он хотел показать, что заботится о ребенке и без каких-то там алиментов», -— призналась Дана.