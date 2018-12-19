Ср, 19.12.2018
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Популярная певица утонула в реке, в которой едва не погибла в детстве
Гибель 34-летней звезды расследует полиция

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Анка Поп

ФОТО: SCANPIX

По данным СМИ Румынии, в ночь на вторник на территории уезда Мехединць автомобиль, за рулем которого была 34-летняя известная канадско-румынская певица Анка Поп, вылетел со скользкой трассы и упал в реку. 

О пропаже певицы заявила ее сестра, когда Анка не приехала вечером на семейный ужин. В среду утром тело молодой женщины достали со дна водолазы.

Как сообщает New York Daily, Анка выпустила свой дебютный альбом в 2012 году при сотрудничестве со знаменитым сербским композитором Гораном Бреговичем — автором музыки ко многим фильмам Эмира Кустурицы.

Двумя годами спустя ее видео к песне Free Love стало суперхитом интернета. Музыка Поп была своеобразном сплавом балканской и поп-музыки. Она была очень популярная в Японии. Анка принимала участие в записи альбома Горана Бреговича «Champagne for Gypsies».

Анка Поп родилась в небольшом румынском городе. Когда ей было три года, ее семья сбежала из страны с коммунистическим режимом на надувном плоту, который они спустили в Дунай.

«Моя мама не умела плавать, и мои родители рискнули всем, когда решились бежать посреди ночи по замерзающей реке. Нас могли застрелить в любой момент. К счастью, этого не случилось», — писала она в Facebook.

Семейство благополучно достигло Югославии, откуда через несколько месяцев перебралось в Канаду, назвавшись политическими беженцами. Родители Анки позже вернулись на родину в Румынию, а девушка, начавшая музыкальную карьеру, осталась жить с бабушкой и дедушкой в Ванкувере.

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