Популярная певица утонула в реке, в которой едва не погибла в детстве

О пропаже певицы заявила ее сестра, когда Анка не приехала вечером на семейный ужин. В среду утром тело молодой женщины достали со дна водолазы.

Как сообщает New York Daily, Анка выпустила свой дебютный альбом в 2012 году при сотрудничестве со знаменитым сербским композитором Гораном Бреговичем — автором музыки ко многим фильмам Эмира Кустурицы.

Двумя годами спустя ее видео к песне Free Love стало суперхитом интернета. Музыка Поп была своеобразном сплавом балканской и поп-музыки. Она была очень популярная в Японии. Анка принимала участие в записи альбома Горана Бреговича «Champagne for Gypsies».

Анка Поп родилась в небольшом румынском городе. Когда ей было три года, ее семья сбежала из страны с коммунистическим режимом на надувном плоту, который они спустили в Дунай.

«Моя мама не умела плавать, и мои родители рискнули всем, когда решились бежать посреди ночи по замерзающей реке. Нас могли застрелить в любой момент. К счастью, этого не случилось», — писала она в Facebook.