Ср, 19.12.2018
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  • В четверг в Lindakivi пройдет яркое шоу моды и танца - «Поколение»! Вход свободный

В четверг в Lindakivi пройдет яркое шоу моды и танца - «Поколение»! Вход свободный

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ФОТО: Промо

20 декабря 2018 года, в 18:00, в культурном центре Lindakivi (Ласнамяэ, улица Яана Коорта, 22) состоится шоу моды и танца - «Поколение»!

Проект задуман, как связующая нить времен и поколений. Это феерическое шоу моды и танца с красивой музыкой и театральным показом детских и молодежных коллекций от художника-модельера Максима Хлебникова.

Главный драйвер творчества художника - дети и молодежь, поэтому свои коллекции он посвящает талантливому, обаятельному и дерзновенному молодому поколению разной национальности – жителям современного Таллина. В них есть всё: и запал молодости, и умение радоваться жизни!

Ведущий программы - Эдгар Гергель. Известный журналист и ведущий предстанет перед гостями в новом амплуа. 

Проект поддерживает фонд TALLINNA KODURAHUPROGRAMM.

Приглашаем вас посмотреть это уникальное представление!

Мероприятие пройдет на русском языке. Вход бесплатный.

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