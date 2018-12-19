В четверг в Lindakivi пройдет яркое шоу моды и танца - «Поколение»! Вход свободный

Проект задуман, как связующая нить времен и поколений. Это феерическое шоу моды и танца с красивой музыкой и театральным показом детских и молодежных коллекций от художника-модельера Максима Хлебникова.

Главный драйвер творчества художника - дети и молодежь, поэтому свои коллекции он посвящает талантливому, обаятельному и дерзновенному молодому поколению разной национальности – жителям современного Таллина. В них есть всё: и запал молодости, и умение радоваться жизни!

Ведущий программы - Эдгар Гергель. Известный журналист и ведущий предстанет перед гостями в новом амплуа.

Проект поддерживает фонд TALLINNA KODURAHUPROGRAMM.

Приглашаем вас посмотреть это уникальное представление!