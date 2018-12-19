Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых знаменитостей США

Состояние 74-летнего Лукаса было оценено экспертами в немалые 5,4 миллиарда долларов — немного уменьшилось относительно рейтинга 2017 года, когда его оценили в 5,5 миллиарда.

На втором месте расположился Стивен Спилберг, капитал которого достигает 3,7 миллиарда долларов. Следом за ним идёт телеведущая Опра Уинфри и её 2,8 миллиарда. Далее следует последний миллиардер в рейтинге — Майкл Джордан — и его капитал в 1,7 миллиарда.

Пятую строчку поделили между собой рэпер Джей Зи и фотомодель Кайли Дженнер — по 900 миллионов долларов у каждого. Примечательно, что последняя и вовсе скоро может стать самым молодым миллиардером в истории, если продолжит развивать свой бизнес прежними темпами.

За ними следует иллюзионист Дэвид Копперфильд и его 875 миллионов долларов. На восьмой строчке расположился рэпер Пи Дидди с капиталом в 825 миллионов, а за ним — гольфист Тайгер Вудс и писатель Джеймс Паттерсон, у них по 800 миллионов долларов.