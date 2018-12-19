12-летний мальчик, весивший 190 кг, похудел в два раза, отказавшись от одного продукта

Об Арье стало известно после того, как в Сети появились кадры, как он играет в резервуаре с водой. Мальчик потреблял столько еды, сколько не могли бы съесть двое взрослых мужчин. Его размеры постоянно увеличивались, в результате чего ни одна одежда на него не налезала.

PIC FROM CATERS NEWS - (PICTURED: Arya Permana in school) - The worlds fattest boy has returned to school after his new exercise regime enabled him to begin walking again. Arya Permana hit the headlines when his mother put him on a last ditch diet to save his life, as the 10-year-old tipped the scales at 30st 23lbs He was so severely obese, he spent most of everyday lying down and was unable to walk, sit or play for longer than a few minutes. His ever-growing giant frame had left his helpless parents in so much anxiety that they put him on a strict diet to control him from further bloating. But with a dieticians advice, a new healthier diet and strict exercise regime in place, Arya has steadily begun losing weight - already shedding five kilograms in just a few weeks. He can now not only sit but also walk to his school and play with his class mates. SEE CATERS COPY. ФОТО: / Caters News Agency

Однако Арье не всегда был таким. Мальчик родился совершенно здоровым ребёнком с нормальным весом, но в возрасте двух лет он начал стремительно толстеть. Родителям приходилось занимать деньги у соседей и родственников, чтобы прокормить Арье. Мальчик мог есть пять раз в день.

PIC FROM CATERS NEWS - (PICTURED: Arya Permana plays on his tablet with some friends in 2016.) - Arya Permana, the worlds fattest boy who was so obese to not even move on his own has remarkably shed 167 pounds and now plays badmintonlikean ace. At 30st 23lbs, the thenten-year-old Indonesian boy was so severely big for his age that he could not move on his own, let alone walk, sit or play.Aryasever-growing giant frame meant that no garment fit him and he was mostly draped in a sarong.He never attended classes as walking to the school was an uphill task for him.SEE CATERS COPY ФОТО: CATERS NEWS / Caters News Agency

В результате Арье посадили на строгую диету, и сейчас он весит около 100 кг, ходит три мили в день и играет со своими друзьями в бадминтон. Раньше из-за лишнего веса он не мог ходить в школу, но в скором времени мальчик вернётся к занятиям.

Pic by Yuli Seperi/ Caters News (Pictured: Here Arya Permana, now 12, trying to fit in his tshirt after the incredible 220 pounds weightloss.). These heartwarming visuals show the Indonesian boy, who once ballooned to a whopping 30st 23lbs, wearing his old t-shirt in disbelief to show his remarkable transformation. Arya Permana, now 12, had baffled doctors three years ago when visuals of him as a morbidly obese child playing in a water tank to cool his body, had emerged from a small village of Cipurwasari in West Java province. However, with strict diet and rigorous exercise, Arya has remarkably shed 14st. He now stands an active 16st boy who walks three miles every day and plays badminton with his friends. SEE CATERS COPY. ФОТО: / Caters News Agency

Сейчас житель Индонезии постоянно гуляет с друзьями и мечтает стать знаменитым футболистом.

"Теперь я счастлив, ведь я могу ходить и грать. Я стал более проворным, чем раньше. Я каждый день играю в футбол и хочу стать профессиональным спортсменом," - сказал Арье.

Pic by Yuli Seperi/ Caters News (Pictured: Here Arya Permana, now 12, from West Java Province, Indonesia, trying to fit in his tshirt after the incredible 220 pounds weightloss.). These heartwarming visuals show the Indonesian boy, who once ballooned to a whopping 30st 23lbs, wearing his old t-shirt in disbelief to show his remarkable transformation. Arya Permana, now 12, had baffled doctors three years ago when visuals of him as a morbidly obese child playing in a water tank to cool his body, had emerged from a small village of Cipurwasari in West Java province. However, with strict diet and rigorous exercise, Arya has remarkably shed 14st. He now stands an active 16st boy who walks three miles every day and plays badminton with his friends. SEE CATERS COPY. ФОТО: / Caters News Agency