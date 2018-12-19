В белом платье на балу Мелания Трамп напомнила гипсовую статую

Перед гостями первая леди появилась в белом обтягивающем платье Celine. Стилист миссис Трамп выбрал для своей клиентки наряд из весенне-летней коллекции, которая была создана, когда дизайнером марки еще была Фиби Фило. На представляющей его манекенщице этот сверкающий тысячами пайеток аутфит сидел достаточно свободно. В случае Мелании Трамп платье максимально обтягивало ее фигуру, и первая леди США напомнила гипсовую статую. Но все равно она была хороша, смотрите галерею!