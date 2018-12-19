В белом платье на балу Мелания Трамп напомнила гипсовую статую
Новый оттенок волос 48-летней Мелании Трамп оценили далеко не все ее поклонники. Интересно, что они скажут о сверкающем платье, которое первая леди США надела на главное рождественское мероприятие в Белом доме.
15 декабря в Большом фойе Белого дома был дан традиционный рождественский бал Конгресса, пишет Woman. Открывали его хозяева вечера — президент США Дональд Трамп и его жена Мелания.
Перед гостями первая леди появилась в белом обтягивающем платье Celine. Стилист миссис Трамп выбрал для своей клиентки наряд из весенне-летней коллекции, которая была создана, когда дизайнером марки еще была Фиби Фило. На представляющей его манекенщице этот сверкающий тысячами пайеток аутфит сидел достаточно свободно. В случае Мелании Трамп платье максимально обтягивало ее фигуру, и первая леди США напомнила гипсовую статую. Но все равно она была хороша, смотрите галерею!