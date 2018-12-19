Ср, 19.12.2018
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  • В белом платье на балу Мелания Трамп напомнила гипсовую статую

В белом платье на балу Мелания Трамп напомнила гипсовую статую
Смотрите фото!

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Новый оттенок волос 48-летней Мелании Трамп оценили далеко не все ее поклонники. Интересно, что они скажут о сверкающем платье, которое первая леди США надела на главное рождественское мероприятие в Белом доме. 

15 декабря в Большом фойе Белого дома был дан традиционный рождественский бал Конгресса, пишет Woman. Открывали его хозяева вечера — президент США Дональд Трамп и его жена Мелания.

Перед гостями первая леди появилась в белом обтягивающем платье Celine. Стилист миссис Трамп выбрал для своей клиентки наряд из весенне-летней коллекции, которая была создана, когда дизайнером марки еще была Фиби Фило.  На представляющей его манекенщице этот сверкающий тысячами пайеток аутфит сидел достаточно свободно. В случае Мелании Трамп платье максимально обтягивало ее фигуру, и первая леди США напомнила гипсовую статую. Но все равно она была хороша, смотрите галерею!

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