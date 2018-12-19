Умерший на утреннике Дед Мороз оказался известным артистом
19 декабря 2018, 10:17
В кемеровском детском саду на утреннике в образе Деда Мороза скончался ведущий актер местного театра, передает издание Gazeta cо ссылкой на сайт vse42.ru.
Заслуженный артист России Валерий Титенко с 1986 года работал в Музыкальном театре Кузбасса имени Боброва. "Он был очень уважаемым человеком, примером для подражания молодых. Валерий Титенко не дожил до своего 68-летия всего несколько дней", — поделились в театре.
Несмотря на перенесенную сложную операцию на сердце, Титенко продолжал выходить на сцену.