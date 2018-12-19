Ср, 19.12.2018
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Умерший на утреннике Дед Мороз оказался известным артистом

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Валерий Титенко

ФОТО: сайт Кемеровского театра muz42.ru

В кемеровском детском саду на утреннике в образе Деда Мороза скончался ведущий актер местного театра, передает издание Gazeta cо ссылкой на сайт vse42.ru.

Заслуженный артист России Валерий Титенко с 1986 года работал в Музыкальном театре Кузбасса имени Боброва. "Он был очень уважаемым человеком, примером для подражания молодых. Валерий Титенко не дожил до своего 68-летия всего несколько дней", — поделились в театре.

Несмотря на перенесенную сложную операцию на сердце, Титенко продолжал выходить на сцену.

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