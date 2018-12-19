Эпатажная модель Playboy разделась на центральной площади Ватикана

Итальянская полиция поймала фотографа Джесси Уокера (Jesse Walker) и Папен 16 декабря во время интимной фотосессии. На одном из снимков, выложенных в Сеть, полностью обнаженная 26-летняя модель несет большой деревянный крест на фоне собора Святого Петра в Ватикане.

На другой фотографии девушка привязана к кресту, в то время как мужчина в белой одежде рисует кровью крест на ее лбу. На третьем изображении модель сидит на двух экземплярах Библии на площади Святого Петра.

Сама Папен объяснила свою страсть к интимным фотосессиям неприязнью к религиозным заведениям.

"Больше всего я не терплю религиозные институты. Все они бездушны и движимы деньгами", - высказалась модель.

Пару доставили в полицейский участок, допросили и задержали на 10 часов.

Как ранее сообщала Lenta.ru, в октябре бельгийская модель Мариса Папен задрала юбку и сфотографировалась в соборе Святой Софии в Стамбуле. На появившейся в Сети фотографии девушка позирует в черной бурке у входа в музей, демонстрируя нижнюю часть полностью обнаженного тела.

А еще ранее - в июне - Мариса снялась голой напротив священных для представителей иудаизма мест в Иерусалиме.

На своем сайте она опубликовала серию обнаженных фотографий под заголовком The Wall of Shame ("Стена стыда").