Ср, 19.12.2018
Великобритания в ужасе! Меган Маркл новым выходом нарушила сразу три правила королевского протокола СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Внимание!

Это содержание предназначено только для взрослых.

Мне уже есть 18 лет. Мне еще нет 18-ти.
  • Limon
  • Cмотри
  • Эпатажная модель Playboy разделась на центральной площади Ватикана

Эпатажная модель Playboy разделась на центральной площади Ватикана
Никакого стыда!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Aktimodell Marisa Papen

ФОТО: Konstantin Sednev / PM / Scanpix Baltics/Scanpix

Бельгийскую модель Марису Папен во второй раз задержали за позирование обнаженной возле святых мест Ватикана, сообщает британский таблоид The Sun.

Итальянская полиция поймала фотографа Джесси Уокера (Jesse Walker) и Папен 16 декабря во время интимной фотосессии. На одном из снимков, выложенных в Сеть, полностью обнаженная 26-летняя модель несет большой деревянный крест на фоне собора Святого Петра в Ватикане.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crosswalking in the Vatican 👁 NEW STORY link in bio #jesusdidnotwantthechurch #FXCKRLGN

A post shared by Fan Page for MARISA PAPEN (@marisapapen.for.real) on

На другой фотографии девушка привязана к кресту, в то время как мужчина в белой одежде рисует кровью крест на ее лбу. На третьем изображении модель сидит на двух экземплярах Библии на площади Святого Петра.

Сама Папен объяснила свою страсть к интимным фотосессиям неприязнью к религиозным заведениям.

"Больше всего я не терплю религиозные институты. Все они бездушны и движимы деньгами", - высказалась модель.

Пару доставили в полицейский участок, допросили и задержали на 10 часов.

Как ранее сообщала Lenta.ru, в октябре бельгийская модель Мариса Папен задрала юбку и сфотографировалась в соборе Святой Софии в Стамбуле. На появившейся в Сети фотографии девушка позирует в черной бурке у входа в музей, демонстрируя нижнюю часть полностью обнаженного тела.

А еще ранее - в июне - Мариса снялась голой напротив священных для представителей иудаизма мест в Иерусалиме.

На своем сайте она опубликовала серию обнаженных фотографий под заголовком The Wall of Shame ("Стена стыда").

На одном из снимков фотографа Матиаса Ламбрехта Папен загорает на белом пластмассовом стуле напротив Стены Плача.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ