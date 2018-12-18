А вы бы купили? Узнайте, сколько стоит эстонская сауна Бэкхема
18 декабря 2018, 20:55
Недавно стало известно, что Дэвид Бэкхем купил себе сауну эстонского производителя. Глава фирмы Creative Woodworks OÜ Прийт Каллас полагает, что Бэкхем узнал о такой сауне от Гайа Ричи.
Пост Бэкхама в Instagram собрал более 870 тысяч лайков. «С нами связался его ассистент и сказал, что мистер Бэкхам желает себе такую сауну», - сказал Каллас, пишет Elu24.
По фото можно сказать, что такая баня стоит от 13 900 евро. Баня рассчитана на шесть человек, кроме того, в строении также есть предбанник и переодевалки.