А вы бы купили? Узнайте, сколько стоит эстонская сауна Бэкхема

Пост Бэкхама в Instagram собрал более 870 тысяч лайков. «С нами связался его ассистент и сказал, что мистер Бэкхам желает себе такую сауну», - сказал Каллас, пишет Elu24 .

По фото можно сказать, что такая баня стоит от 13 900 евро. Баня рассчитана на шесть человек, кроме того, в строении также есть предбанник и переодевалки.