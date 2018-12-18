Вт, 18.12.2018
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  • А вы бы купили? Узнайте, сколько стоит эстонская сауна Бэкхема

А вы бы купили? Узнайте, сколько стоит эстонская сауна Бэкхема

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Дэвид Бэкхем

ФОТО: @davidbeckham / Instagram

Недавно стало известно, что Дэвид Бэкхем купил себе сауну эстонского производителя. Глава фирмы Creative Woodworks OÜ Прийт Каллас полагает, что Бэкхем узнал о такой сауне от Гайа Ричи.

Пост Бэкхама в Instagram собрал более 870 тысяч лайков. «С нами связался его ассистент и сказал, что мистер Бэкхам желает себе такую сауну», - сказал Каллас, пишет Elu24.

По фото можно сказать, что такая баня стоит от 13 900 евро. Баня рассчитана на шесть человек, кроме того, в строении также есть предбанник и переодевалки.

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