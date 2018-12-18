Раскрыты подробности романа Вуди Аллена с несовершеннолетней моделью

По словам модели Баби Кристины Энгельгардт, их отношения с кинорежиссером начались, когда ей было 16, а ему 41 год. Они познакомились на съемках картины «Энни Холл» в октябре 1976 года в Нью-Йорке. Роман, который влюбленные держали в секрете восемь лет, завязался стремительно.

Женщина заявила, что рассказывает эту историю публично не для того, чтобы осудить бывшего возлюбленного: «Я не обвиняю Вуди. Наши отношения не должны говорить о нем, как о плохом человеке. Я рассказываю вам о своей истории любви. Благодаря ему, я стала тем, кто я есть сейчас. И я ни о чем не жалею», пишет Lenta.ru.

В начале отношений Энгельгардт проживала с родителями в Нью-Джерси, но часто бывала на Манхэттене, так как работала моделью. Она сказала, что режиссер знал о том, что она все еще учится в старшей школе, но никогда не спрашивал, сколько ей лет. Бывшая модель также отметила, что Вуди Аллен диктовал правила их отношений: разговоры о работе были под запретом, а встречи возлюбленных проходили только в его квартире на Пятой авеню.

Считается, что Энгельгардт вдохновила режиссера снять фильм «Манхэттен» в 1979 году, в котором главный герой 42-летний Дэвис завел роман с 17-летней Трэйси.