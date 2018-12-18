Профессиональный фотограф делится секретами, как сделать рождественские портреты в обычной спальне. Результат вас удивит!

Фотограф Ирен Рудник поделилась секретами, как можно сделать прекрасную рождественскую фотосессию, не выходя из собственной спальни. Для этого потребуются гирлянды с теплым светом, хороший фотоаппарат и немного навыков съемки, пишет Fabiosa.ru.

Гирлянду следует прикрепить к потолку и в такой части комнаты, чтобы рядом бло окно. Именно контраст света вокруг модели - холодного от окна и теплого от гирлянды - дает очень хороший эффект на фотографиях.

Также Ирена предлагает "поиграть" со светом гирлянд.

Например, делать фото сквозь мерцание огоньков или приближая гирлянду к лицу модели. Все это дает возможность получить красивые снимки.

Профессиональные фотографы любят проводить фотосессии в преддверии новогодних и рождественских праздников, так как этому способствует и настроение людей, и радостная атмосфера. Вот несколько советов от них.

1. Обязательно делайте семейные и групповые портреты. Не скупитесь на улыбки и смех. Это будет замечательная память! Кстати, такой снимок может стать рождественской открыткой от вашей семьи или компании.

2. Запечатлейте процесс украшения елки и получения подарков. Это всегда самые неподдельные эмоции!

3. Уделите больше внимания глазам, лицам людей. Они должны занимать большую часть снимка.

4. Используйте естественный свет от огней гирлянд, камина, светильников. Это придает особую теплоту и камерность снимку, нежели со вспышкой.

5. Не стесняйтесь занимать причудливые позы, использовать новогодние реквизиты. Повеселитесь во время съемки!