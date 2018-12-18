Свитер и трусы: Бузову высмеяли за новогодний наряд

«Господи, подарите Бузовой штаны или юбку, бред полный», «А я подумала вдруг, что в трусах поверх колготок. Уж очень коричневая для зимы😮», «красиво и женственно это делать перед своим единственным мужчиной, а не перед всей страной», «Фигура хорошая но почему в трусах», «Одеваемся теплее ,а сама в трусах)»…