Вт, 18.12.2018
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  • Свитер и трусы: Бузову высмеяли за новогодний наряд

Свитер и трусы: Бузову высмеяли за новогодний наряд

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Ольга Бузова

ФОТО: Скриншот с Instagram

Ольга Бузова не боится смелых нарядов, но они получаются не всегда удачными. И не всегда уместными, особенно если речь идет о домашнем новогоднем наряде. Певица выложила ролик, в котором она крутится возле елки в свитере, теплых носках и…трусах.

Самое забавное, что Оля посоветовала всем одеваться теплее, а сама…

Едких комментариев не пришлось долго ждать Soulpost.ru.

«Господи, подарите Бузовой штаны или юбку, бред полный», «А я подумала вдруг, что в трусах поверх колготок. Уж очень коричневая для зимы😮», «красиво и женственно это делать перед своим единственным мужчиной, а не перед всей страной», «Фигура хорошая но почему в трусах», «Одеваемся теплее ,а сама в трусах)»…

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