Свитер и трусы: Бузову высмеяли за новогодний наряд
18 декабря 2018, 19:18
Ольга Бузова не боится смелых нарядов, но они получаются не всегда удачными. И не всегда уместными, особенно если речь идет о домашнем новогоднем наряде. Певица выложила ролик, в котором она крутится возле елки в свитере, теплых носках и…трусах.
Самое забавное, что Оля посоветовала всем одеваться теплее, а сама…
Едких комментариев не пришлось долго ждать Soulpost.ru.
«Господи, подарите Бузовой штаны или юбку, бред полный», «А я подумала вдруг, что в трусах поверх колготок. Уж очень коричневая для зимы😮», «красиво и женственно это делать перед своим единственным мужчиной, а не перед всей страной», «Фигура хорошая но почему в трусах», «Одеваемся теплее ,а сама в трусах)»…