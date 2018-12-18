Самый популярный певец за год заработал столько, сколько вам за всю жизнь не светит!

В ходе мирового турне в поддержку альбома Divide музыкант провел 94 концерта в 53 городах. Он заработал 432 миллиона долларов, а на его выступления было продано 4,8 миллиона билетов, сообщает Lenta.ru.

На втором месте оказалась Тейлор Свифт, которой тур Reputation принес более 345 миллионов долларов. 100 самых прибыльных мировых турне года принесли организаторам и музыкантам в общей сложности 5,6 миллиарда долларов. При этом общие доходы Ширана и Свифт от гастролей составили 14 процентов от этой суммы.

Третье место заняли Jay-Z и Бейонсе. В ходе гастролей On the Run II в Северной Америке и Европе они выступили на 49 площадках и получили 254,1 миллиона долларов.

В рейтинг также вошли такие музыканты, как Pink, Бруно Марс, Eagles, Джастин Тимберлейк, Роджер Уотерс, U2 и Rolling Stones.