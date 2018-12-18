Ани Лорак показала свое выступление в 15 лет на «Утренней звезде»

В связи с 70-летним юбилеем Юрия Николаева, бессменного ведущего известной передачи «Утренняя звезда», многие артисты вспомнили, как они начинали именно с этой сцены для юных талантов. Так, Топалов и Лазарев даже воссоединились, вспомнив как выступали в группе Smash!!