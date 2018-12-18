Ани Лорак показала свое выступление в 15 лет на «Утренней звезде»
18 декабря 2018, 18:22
В связи с 70-летним юбилеем Юрия Николаева, бессменного ведущего известной передачи «Утренняя звезда», многие артисты вспомнили, как они начинали именно с этой сцены для юных талантов. Так, Топалов и Лазарев даже воссоединились, вспомнив как выступали в группе Smash!!
Ани Лорак так же поздравила Николаева и показала, как сама 25 лет назад, в 15 лет стала участницей конкурса «Утренняя звезда», пишет Soulpost.ru.
«Поздравляю дорогого Юрия Николаева с юбилеем! Невероятно, но именно с этого конкурса началась моя творческая жизнь. Спасибо настоящему мастеру своего дела и служителю Музыки! С Днём рождения, дядя Юра!»