Видео: блондинка попыталась заправить электромобиль бензином и рассмешила Сеть

На видео слышно, как парни буквально захлёбываются от смеха, наблюдая за растерянной девушкой. А она ходит вокруг автомобиля, с недоумением оглядывает его, пытается приладить пистолет в разные отверстия, открывает багажник, пробует оплатить топливо картой. В конце концов один из мужчин не выдерживает, выходит из машины и объясняет блондинке, что у неё электромобиль. После чего девушка смущённо смеётся и благодарит незнакомца.

Видео со смешным инцидентом быстро разлетелось по всей Сети и собрало тысячи лайков и комментариев, один из которых звучит так: «Как она определила, что ей нужен бензин?!»