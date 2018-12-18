Начался конкурс на лучший архитектурный проект здания ETV+ и других каналов ERR

Оно соединит под своей крышей все телеканалы ERR, а также информационные порталы. Всего там будет работать около 420 сотрудников, здание должно быть площадью примерно 15 745 квадратных метров. Также нужна парковка. Естественно, здание должно быть современным и подходить для того места, где его будут строить.