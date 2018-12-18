Вт, 18.12.2018
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Начался конкурс на лучший архитектурный проект здания ETV+ и других каналов ERR

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Eesti sajandaks sünnipäevaks sündinud seinamaaling ERRi Telemaja seinal (Gonsiori 27).

ФОТО: EV100 portaal

ERR совместно с предприятием Riigi Kinnisvara AS, Союзом архитекторов Эстонии и Департаментом городского планирования Таллинна объявил конкурс на самый лучший архитектурный проект нового здания для общественно-правовой телерадиовещательной компании. 

Оно соединит под своей крышей все телеканалы ERR, а также информационные порталы. Всего там будет работать около 420 сотрудников, здание должно быть площадью примерно 15 745 квадратных метров. Также нужна парковка. Естественно, здание должно быть современным и подходить для того места, где его будут строить. 

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