«Страшно так, как не было никогда»: вдова Марьянова озадачила поклонников посланием в соцсетях

Дмитрий Марьянов скончался 17 октября 2017 года. С тех самых пор практически все внимание поклонников актера направлено на его вдову Ксению Бик. Некоторые даже были уверены, что именно она причастна к его смерти. Однако сама женщина отрицала эту информацию.

А недавно в СМИ появились данные о том, что дочь Анфиса, которую признал сам Дмитрий, на самом деле была рождена от другого мужчины — первого супруга Ксении Сергея Коваленко.

На днях Бик в своем Facebook опубликовала интригующий пост. «Я иду в бой, ребята. За доченьку. За семью. За себя. За Димку. За папу. За маму. За бабулю. Благословите, кто может. Если не поймете — пойму и приму. Ибо дальше эта Преисподняя не может продолжаться. С нами правда — значит, с нами Вселенная. Такой Силы я давно не чувствовала. Знаю, ''этим всем'' будет мало места», — написала Ксения (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

Ниже женщина призналась, что очень переживает из-за того испытания, которое ей предстоит, но ее поддерживает дочь Анфиса.