Каникулы! 16-летний девственник выиграл праздничный секс-тур на остров любви и разврата

Сегодня эта новость получила продолжение. На прошлой неделе 16-летний подросток выиграл билет на известный остров секса с наркотиками и жрицами любви, сообщает издание Newshub.cc. И на прошлых выходных подросток уже туда съездил. Подробности этой истории мы рассказывать не будем, просто сообщим о победе подростка.

Брайан со своим отцом ФОТО: Kuvatõmmis

Скандально известное агентство Good Girls Company, пропагандирующее развратные вечеринки на Карибском море, опубликовало снимок победителя игры - 16-летнего подростка, который пришел за призом вместе с отцом.

Согласно данным Daily Mail, подросток представился как Брайан, он родом из Чили, а сейчас живет в Нью-Йорке. Как сообщается, подросток принял участие в розыгрыше билеты на Sex Island, используя кредитную карточку отца, что, в свою очередь, очень разозлило его мать - но сейчас оба родителя дали подростку разрешение на участие.

Когда я сказал о победе своим родителям, они очень разозлились. Но потом отец изучил эту поездку, и ему понравилось то, что он там увидел», - сказал Брайан.

«На прошлой неделе мне пришло письмо, в котором говорилось, что я выиграл золотой билет. Я не мог поверить счастью, я думал, что это сон», - сказал молодой человек.