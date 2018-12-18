Вт, 18.12.2018
Что случилось со стеклянной стеной нового торгового центра T1 в Таллинне? СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Party
  • Каникулы! 16-летний девственник выиграл праздничный секс-тур на остров любви и разврата

Каникулы! 16-летний девственник выиграл праздничный секс-тур на остров любви и разврата
Алкоголь и еда включены!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Секс на пляже

ФОТО: Volodymyr Melnyk / PantherMedia / Volodymyr Melnyk

Вчера портал Limon.ee писал о том, что колумбийское туристическое агентство Sex Island предложило своим клиентам необычно встретить Новый год. Оно отправляет всех желающих на частный остров в Карибском море, где на протяжении четырех дней гости будут наслаждаться вечеринками на яхтах, неограниченным количеством кокаина и компанией 100 проституток, секс с которыми уже включен в стоимость тура.

Сегодня эта новость получила продолжение. На прошлой неделе 16-летний подросток выиграл билет на известный остров секса с наркотиками и жрицами любви, сообщает издание Newshub.cc. И на прошлых выходных подросток уже туда съездил. Подробности этой истории мы рассказывать не будем, просто сообщим о победе подростка. 

Брайан со своим отцом

ФОТО: Kuvatõmmis

Скандально известное агентство Good Girls Company, пропагандирующее развратные вечеринки на Карибском море, опубликовало снимок победителя игры - 16-летнего подростка, который пришел за призом вместе с отцом. 

Согласно данным Daily Mail, подросток представился как Брайан, он родом из Чили, а сейчас живет в Нью-Йорке. Как сообщается, подросток принял участие в розыгрыше билеты на Sex Island, используя кредитную карточку отца, что, в свою очередь, очень разозлило его мать - но сейчас оба родителя дали подростку разрешение на участие. 

Когда я сказал о победе своим родителям, они очень разозлились. Но потом отец изучил эту поездку, и ему понравилось то, что он там увидел», - сказал Брайан. 

«На прошлой неделе мне пришло письмо, в котором говорилось, что я выиграл золотой билет. Я не мог поверить счастью, я думал, что это сон», - сказал молодой человек.

А вы бы отпустили своего сына-подростка в 16 лет на такую вечеринку? 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ