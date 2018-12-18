Красота вне времени: роскошная Сандра Баллок на премьере фильма «Птичий короб»

На днях 54-летняя звезда появилась на премьере фильма в Нью-Йорке. Актриса предстала перед фотографами в алом платье, смотрите галерею!

Вместе с Сандрой новый проект Netflix представила режиссер картины Сюзанна Бир. По сценарию, героиня Сандры — мать-одиночка, живущая в условиях постапокалипсиса, решает сбежать из своего дома вместе с двумя детьми. На экранах кинотеатров фильм появится в начале января.