Вт, 18.12.2018
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  • Красота вне времени: роскошная Сандра Баллок на премьере фильма «Птичий короб»

Красота вне времени: роскошная Сандра Баллок на премьере фильма «Птичий короб»

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Сандра Баллок нечасто посещает светские мероприятия, однако в преддверии выхода нового фильма с ее участием «Птичий короб» актриса радует своих поклонниками новыми яркими выходами.

На днях 54-летняя звезда появилась на премьере фильма в Нью-Йорке. Актриса предстала перед фотографами в алом платье, смотрите галерею!

Вместе с Сандрой новый проект Netflix представила режиссер картины Сюзанна Бир. По сценарию, героиня Сандры — мать-одиночка, живущая в условиях постапокалипсиса, решает сбежать из своего дома вместе с двумя детьми. На экранах кинотеатров фильм появится в начале января.

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