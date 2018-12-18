Видео: суд вынес приговор миллионеру, который оставил любовницу умирать после БДСМ-утех

26-летняя Натали Коннолли была найдена мёртвой в доме стоимостью 600 тысяч фунтов стерлингов в Кинвере, Великобритания, 18 декабря 2016 года (мы не ошиблись, именно в 2016 году). Как удалось выяснить следствию, девушка была убита во время БДСМ-сессии. При этом и она, и её сексуальный партнёр Джон Бродхерст находились под воздействием алкоголя и наркотиков, сообщает Life.ru со ссылкой на Daily Mail.

Натали Коннолли ФОТО: SWNS.com /Scanpix

Присяжные узнали, что Джон Бродхерст был зол на возлюбленную после того, как узнал, что она отправляла фотографии топлес своему сетевому знакомому. Именно это могло натолкнуть его на мысль о "наказании" Натали. Эксперты обнаружили на голове и животе девушки множество травм, которые мужчина нанёс ей во время сексуального акта. Обнаружив, что перегнул палку, бизнесмен лишь попытался стереть кровь с лица любовницы.

Дома Джона Бродхерста, там Натали Коннолли нашли мертвой ФОТО: Stourbridge News / SWNS.com /Scanpix

"Она умерла практически голой. Она умерла в одиночестве после того, как её оставил тот, кто по-прежнему утверждает, что любил её. Он оставил ее под лестницей в ужасном состоянии, очень пьяной и тяжелораненой", - сказал прокурор Дэвид Мэйсон.

John Broadhurst ФОТО: SWNS.com /Scanpix

Бросив девушку умирать под лестницей, Бродхерст поднялся наверх и лёг спать. Неизвестно, сколько времени Натали провела под лестницей прежде, чем скончалась. На следующее утро любовник нашёл её мёртвой и всё-таки вызвал полицию.

"Возможно, он знал, что она умирает, и поднялся наверх, чтобы поразмышлять о содеянном и придумать оправдание для полиции", - сообщает прокурор Дэвид Мэйсон.

Сам Джон Бродхерст отрицал свою вину в убийстве. Он утверждал, что лишь исполнял пожелания любовницы в рамках её собственных мазохистских фантазий. Судебный процесс по этому делу, наконец, завершился.