Галерея: горячая латино-вечеринка в центре Таллинна вышла из-под контроля! Люди вытворяли такое...

На мероприятии торжественно отметили приближение новогодних праздников специальной рождественской программой! Новогодние декорации и волшебная атмосфера весь вечер радовали гостей мероприятия!

DJ Bell играл популярную музыку - лучшие зарубежные, новогодние и русские хиты и латино-ритмы, разогрев гостей вечеринки так, что невероятный фейерверк эмоций буквально взорвал танцпол! Разгоряченные гости разошлись не на шутку –шампанское – рекой и танцы до утра – праздник удался!

В программе вечера опытный инструктор Jorge Hinojosa (Ecuador) провел экспресс-обучение основным движениям латино. Гости с радостью приняли участие в шуточном танцевальном марафоне.

Зажигательные мулатки создавали атмосферу незабываемого праздника, отвлекли от серых будней, унося в мир радужных красок, на настоящую карнавальную сказку!

Обворожительные танцовщицы латино-Go-Go добавили энергии шоу и радовали глаз.

Барабанное шоу, в процессе которого гости сами смогли постучать в барабан и раскрыть свой творческий потенциал, как всегда порадовало и заставило каждого влиться в атмосферу бесшабашного веселья! Вкусная смесь из фейерверка ритмов и эмоций побудила сердце биться сильнее! Но сексуальные носители опахала не дали сгореть в необузданной позитивной энергии счастья и веселья! Шоу внесло особую торжественность любимому мероприятию, сблизило и объединило гостей в карнавальной атмосфере!

Не пропусти и ты - прими участие в этом ярком и зрелищном событии!

Следующая вечеринка BAILE-Bon RUSSIN STYLE состоится 18 января в ночном клубе Privé! Дополнительная информация и бронирование столиков: +372 55611877, marika@trai.ee. Бронируй столик заранее и отдыхай с удовольствием!