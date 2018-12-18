Галерея: горячая латино-вечеринка в центре Таллинна вышла из-под контроля! Люди вытворяли такое...

В пятницу, 14 декабря, в ночном клубе Privé состоялась самая яркая русская вечеринка города - BAILE-bon RUSSIAN STYLE Christmas Special!
На мероприятии торжественно отметили приближение новогодних праздников специальной рождественской программой! Новогодние декорации и волшебная атмосфера весь вечер радовали гостей мероприятия!
DJ Bell играл популярную музыку - лучшие зарубежные, новогодние и русские хиты и латино-ритмы, разогрев гостей вечеринки так, что невероятный фейерверк эмоций буквально взорвал танцпол! Разгоряченные гости разошлись не на шутку –шампанское – рекой и танцы до утра – праздник удался!
В программе вечера опытный инструктор Jorge Hinojosa (Ecuador) провел экспресс-обучение основным движениям латино. Гости с радостью приняли участие в шуточном танцевальном марафоне.
Зажигательные мулатки создавали атмосферу незабываемого праздника, отвлекли от серых будней, унося в мир радужных красок, на настоящую карнавальную сказку!
Обворожительные танцовщицы латино-Go-Go добавили энергии шоу и радовали глаз.
Барабанное шоу, в процессе которого гости сами смогли постучать в барабан и раскрыть свой творческий потенциал, как всегда порадовало и заставило каждого влиться в атмосферу бесшабашного веселья! Вкусная смесь из фейерверка ритмов и эмоций побудила сердце биться сильнее! Но сексуальные носители опахала не дали сгореть в необузданной позитивной энергии счастья и веселья! Шоу внесло особую торжественность любимому мероприятию, сблизило и объединило гостей в карнавальной атмосфере!
Не пропусти и ты - прими участие в этом ярком и зрелищном событии!
Следующая вечеринка BAILE-Bon RUSSIN STYLE состоится 18 января в ночном клубе Privé! Дополнительная информация и бронирование столиков: +372 55611877, marika@trai.ee. Бронируй столик заранее и отдыхай с удовольствием!
А сейчас внимательно смотрите праздничную галерею!