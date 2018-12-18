Новый бойфренд Мэрилин Керро и Александр Шепс встретились на финале «Битвы экстрасенсов»

Одна из самых ярких участниц «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро не любит афишировать личную жизнь. После того, как ее отношения с Александром Шепсом подошли к концу, колдунья стала все реже появляться на светских мероприятиях, предпочитая проводить время на родине в Эстонии. О новом романе и беременности звезда также предпочитала не распространяться.

И все же, пропустить финал очередного сезона «Битвы экстрасенсов» Мэрилин не смогла. На съемки экстрасенс пришла не одна, а в компании своего жениха Марка Александра Хансена, пишет Starhit. Влюбленные выглядели очень счастливыми, и с удовольствием общались с поклонниками. После небольшой фотосессии на улице, Керро и ее избранник скрылись в помещении, где одними из первых узнали имя победителя 19-го сезона, которым стал Тимофей Руденко.

К слову, на съемках присутствовал и бывший возлюбленный Мэрилин Александр Шепс. Маг приехал на финал в гордом одиночестве, но не чувствовал себя изгоем. Скорее наоборот, экстрасенс с удовольствием общался с коллегами, включая Викторию Райдос и Константина Гецати.

Напомним, что Керро впервые стала матерью в июле 2018 года. Об отце своего ребенка Мэрилин рассказывает редко. В интервью программе «Однажды» она призналась, что Марк Алекксандр родом из Норвегии и ранее работал плотником. Сейчас влюбленные проживают преимущественно в Эстонии, а также много путешествуют.