Новый бойфренд Мэрилин Керро и Александр Шепс встретились на финале «Битвы экстрасенсов»
Эстонская ведьма Мэрилин Керро на несколько дней приехала в Москву. Вместе с женихом Марком Александром Хансеном она посетила съемки финала «Битвы экстрасенсов», на которых также присутствовал ее бывший избранник Александр Шепс.
Одна из самых ярких участниц «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро не любит афишировать личную жизнь. После того, как ее отношения с Александром Шепсом подошли к концу, колдунья стала все реже появляться на светских мероприятиях, предпочитая проводить время на родине в Эстонии. О новом романе и беременности звезда также предпочитала не распространяться.
И все же, пропустить финал очередного сезона «Битвы экстрасенсов» Мэрилин не смогла. На съемки экстрасенс пришла не одна, а в компании своего жениха Марка Александра Хансена, пишет Starhit. Влюбленные выглядели очень счастливыми, и с удовольствием общались с поклонниками. После небольшой фотосессии на улице, Керро и ее избранник скрылись в помещении, где одними из первых узнали имя победителя 19-го сезона, которым стал Тимофей Руденко.
К слову, на съемках присутствовал и бывший возлюбленный Мэрилин Александр Шепс. Маг приехал на финал в гордом одиночестве, но не чувствовал себя изгоем. Скорее наоборот, экстрасенс с удовольствием общался с коллегами, включая Викторию Райдос и Константина Гецати.
Напомним, что Керро впервые стала матерью в июле 2018 года. Об отце своего ребенка Мэрилин рассказывает редко. В интервью программе «Однажды» она призналась, что Марк Алекксандр родом из Норвегии и ранее работал плотником. Сейчас влюбленные проживают преимущественно в Эстонии, а также много путешествуют.