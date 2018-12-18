Сестра Жанны Фриске сделала пластическую операцию

Многие известные личности часто скрывают тот факт, что в погоне за идеальной внешностью обращаются к пластическим хирургам. Своим поклонникам они рассказывают про прекрасные гены, каждодневную работу над собой, куда непременно входят правильный рацион и изнурительные тренировки. Сестра Жанны Фриске не намерена лукавить. Она признается, что добиться телы мечты ей помогло хирургическое вмешательство, пишет Starhit.

Несколько лет назад Наталья Фриске поправилась на почве стрессов, но недавно она занялась фигурой: активно посещала спортзал и сбалансированно питалась. Благодаря собственным стараниям похудела на десять килограммов и стала весить 67. Но, как бы ни изматывала себя тренировками, небольшой жирок внизу живота никак не уходил.

«На самом деле, это семейная особенность, — призналась «СтарХиту» Наталья. — У Жанны было похожее строение фигуры. Даже когда я была худой, постоянно ходила в одежде на размер больше, чтобы скрыть припухлость. Не раз задумывалась о пластике, изучала информацию, связанную с липосакцией, подыскивала клинику. Но окончательное решение приняла в этом году. Во-первых, захотела довести тело до совершенства. А во-вторых, певец Саша Попов рассказал о замечательном враче Владимире Косинце, а также показал результат его работы — свой стальной пресс».