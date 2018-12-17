Врач объяснил, что делать, когда язык ребенка прилип к качелям
Если зимой язык ребенка примерз к металлической конструкции, нельзя использовать для освобождения огонь спички или зажигалки. О безопасных методах спасения рассказала Екатерина Иванова, врач общей практики.
«Нельзя в такой ситуации оттягивать ребенка или отрывать его от металла силой — рана будет заживать долго и болезненно», — предупредила Екатерина Иванова.
Врач обратила внимание родителей на то, что ни в коем случае не следует ругать ребенка и кричать: «Это еще больше напугает его и может спровоцировать резкое движение — слизистая оболочка языка и губ повредится. Также ни в коем случае нельзя использовать зажигалку для того, чтобы отогреть железо — она может напугать, обжечь лицо. В данной ситуации использование зажигалки неэффективно», — дополнила Иванова, пишет Goodhouse.ru.
По словам врача, оптимальная методика — успокоить ребенка, попросить его дышать на металл теплым воздухом и помочь ему своим дыханием.
При наличии воды, даже холодной, освобождение пройдет быстрее. Жидкость поможет растопить лед, в который превратилась влага языка при соприкосновении с металлом на морозе.
«Если все-таки ребенок дернулся, повредил себе язык, и образовалась рана, необходимо обработать ее раствором хлоргексидина. В течение нескольких дней нужно полоскать рот отваром ромашки, давать ребенку неострую, протертую в пюре, пищу. Обязательно рассказывайте ребенку, чем может обернуться прикосновение языка к металлическим предметам зимой», — призвала родителей и педагогов Елена Иванова.