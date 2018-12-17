Врач объяснил, что делать, когда язык ребенка прилип к качелям

«Нельзя в такой ситуации оттягивать ребенка или отрывать его от металла силой — рана будет заживать долго и болезненно», — предупредила Екатерина Иванова.

Врач обратила внимание родителей на то, что ни в коем случае не следует ругать ребенка и кричать: «Это еще больше напугает его и может спровоцировать резкое движение — слизистая оболочка языка и губ повредится. Также ни в коем случае нельзя использовать зажигалку для того, чтобы отогреть железо — она может напугать, обжечь лицо. В данной ситуации использование зажигалки неэффективно», — дополнила Иванова, пишет Goodhouse.ru.

По словам врача, оптимальная методика — успокоить ребенка, попросить его дышать на металл теплым воздухом и помочь ему своим дыханием.

При наличии воды, даже холодной, освобождение пройдет быстрее. Жидкость поможет растопить лед, в который превратилась влага языка при соприкосновении с металлом на морозе.