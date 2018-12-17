Мать Ксении Собчак о ее участии в «Дом-2»: Девочке надо было зарабатывать деньги

«Когда были все эти проекты «Блондинка в шоколаде», «ДОМ-2», я понимала, что отец ей не оставил нефтяной скважины, девочке надо было зарабатывать деньги. И сейчас председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга позволяет себе фразы: «Ксения вела «ДОМ-2», как она может претендовать на губернатора города?». Это непонимание специфики творчества. А если бы она начала карьеру с роли Надежды Крупской, которая поехала в Шушинское за Лениным? Ее карьера сложилась бы иначе?», пишет Soulpost.ru.

Людмила Борисовна призналась, что боится за дочь так же, как когда-то переживала за мужа, который в конце жизни подвергся настоящей травле вследствие своей политической деятельности. Но по ее мнению, Ксении еще сложнее.

«У нас страна не очень расположена принимать женщину ни в качестве политика, ни в качестве самостоятельной фигуры. Нужно быть значительно образованнее и умнее мужчины, чтобы он согласился с твоей точкой зрения. У Ксении отцовский характер, его необузданная смелость. И я рада, что идеи Собчака о демократии, слове, которое в нашей стране стало почти ругательным, произросли в нашей дочери».