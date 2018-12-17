Американец покоряет Сеть своими зажигательными танцами на высоченных каблуках

Патти Гония всего за несколько месяцев собрала более 80 000 подписчиков в Instagram. По сути это – своеобразный собирательный образ, практически стирающий границы между женственностью и мужественностью. Ведущий микроблог симпатичный 26-летний фотограф Вин Уайли является ярым адвокатом ЛГБТ-сообщества и считает, что для природы неважно, к какому полу в действительности принадлежит человек. Саму Патти, а это именно «она», мужчина называет «королевой рюкзака», пишет Fabiosa.ru.