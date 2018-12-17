Американец покоряет Сеть своими зажигательными танцами на высоченных каблуках

Танец издавна был способом самовыражения. Движения, сопровождаемые соответствующим музыкальным сопровождением, способны передать полный спектр чувств, от любви до ненависти, от абсолютного счастья до не менее всеобъемлющего разочарования и горя. За минувшие столетия искусство танца стало настолько разнообразным, что любой человек может выбрать для себя направление по душе, от классики до наиболее ультрамодного.
Патти Гония всего за несколько месяцев собрала более 80 000 подписчиков в Instagram. По сути это – своеобразный собирательный образ, практически стирающий границы между женственностью и мужественностью. Ведущий микроблог симпатичный 26-летний фотограф Вин Уайли является ярым адвокатом ЛГБТ-сообщества и считает, что для природы неважно, к какому полу в действительности принадлежит человек. Саму Патти, а это именно «она», мужчина называет «королевой рюкзака», пишет Fabiosa.ru.
Этот персонаж много путешествует, забираясь в дикие, практически неизведанные уголки планеты, и танцует, занимается йогой и просто фотографируется. На высоченных каблуках и с лыжными палками. Отчеты, естественно, публикуются в Сети.
Поначалу создатели Патти подошли к своему персонажу с комедийной точки зрения, пытаясь донести одну простую мысль: жизнью стоит наслаждаться, ведь человек не обязан никому ничего доказывать.