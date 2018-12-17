Этот частный дом стоит один миллиард долларов! Смотрите, как он выглядит

Вот 13 интересных фактов о резиденции Амбани, которая носит название Antilia:

1) В этом гигантском коттедже ни много, ни мало, а 27 этажей! Хотя общая высота башни позволяет вместить 60 этажей.

Antilia ФОТО: INDRANIL MUKHERJEE / AFP

2) Высота здания - около 173 метра, общая площадь - примерно 37 000 кв. метров. Небоскрёб обслуживают 600 человек персонала.

3) На каждого жителя дома приходится по 7400 кв. метров. Семья Амбани проживает на верхних шести этажах - там, где больше солнечного света.

Antilia ФОТО: INDRANIL MUKHERJEE / AFP

4) В небоскребе 9 лифтов, парковка на 168 автомобилей и личный автосервис...

5) ... небольшой театр на 50 человек, ...

6) ... СПА-салон, несколько плавательных бассейнов, висячие сады на трех этажах и бальный зал.

7) Над резиденцией находятся три вертолетные площадки и центр управления полетами.

Antilia ФОТО: INDRANIL MUKHERJEE / AFP

8) Свое название небоскреб получил в честь мифического острова Антилия в Атлантическом океане.

9) В доме есть специальная комната, где можно спрятаться от невыносимой жары. В ней даже распыляют искусственный снег.

10) Все в доме - начиная от мебели и заканчивая люстрами - тщательно подобрано и сделано с самых высококачественных материалов.

11) Интересно, что все члены семьи Амбани - вегетарианцы и практически не употребляют алкоголя.

Antilia ФОТО: INDRANIL MUKHERJEE / AFP

12) Небоскреб прекрасно видно из любой точки индийского города Мумбаи.

13) Возведение такого частного дома лишний раз показало, насколько велика пропасть между бедными и богатыми в Индии.