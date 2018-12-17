Этот частный дом стоит один миллиард долларов! Смотрите, как он выглядит
Мукеш Амбани - самый богатый человек Индии, он возглавляет крупнейшее нефтехимическое предприятие Reliance Industries Ltd, пишет India Today. Ему принадлежит самый дорогой и самый большой частный дом в мире стоимостью примерно 1 млрд долларов.
Вот 13 интересных фактов о резиденции Амбани, которая носит название Antilia:
1) В этом гигантском коттедже ни много, ни мало, а 27 этажей! Хотя общая высота башни позволяет вместить 60 этажей.
2) Высота здания - около 173 метра, общая площадь - примерно 37 000 кв. метров. Небоскрёб обслуживают 600 человек персонала.
3) На каждого жителя дома приходится по 7400 кв. метров. Семья Амбани проживает на верхних шести этажах - там, где больше солнечного света.
4) В небоскребе 9 лифтов, парковка на 168 автомобилей и личный автосервис...
5) ... небольшой театр на 50 человек, ...
6) ... СПА-салон, несколько плавательных бассейнов, висячие сады на трех этажах и бальный зал.
7) Над резиденцией находятся три вертолетные площадки и центр управления полетами.
8) Свое название небоскреб получил в честь мифического острова Антилия в Атлантическом океане.
9) В доме есть специальная комната, где можно спрятаться от невыносимой жары. В ней даже распыляют искусственный снег.
10) Все в доме - начиная от мебели и заканчивая люстрами - тщательно подобрано и сделано с самых высококачественных материалов.
11) Интересно, что все члены семьи Амбани - вегетарианцы и практически не употребляют алкоголя.
12) Небоскреб прекрасно видно из любой точки индийского города Мумбаи.
13) Возведение такого частного дома лишний раз показало, насколько велика пропасть между бедными и богатыми в Индии.