Назван вред вегетарианства

В первые шесть недель дети получают все необходимые питательные вещества из грудного молока, однако по окончании этого периода их рацион питания должен стать разнообразнее и включать в себя животный белок и жир вместе с овощами, фруктами и злаками. Чем разнообразнее продукты питания, тем меньше риска возникновения дефицита каких-либо питательных элементов, пишет Lenta.ru.

Хотя растительная пища способна удовлетворить потребности в белке, многие витамины и минералы (железо, кальций, йод, цинк, витамин B12 и витамин D) крепко связаны с волокнами, что осложняет их высвобождение и поглощение организмом. Таким образом, здоровая диета должна включать в себя не только овощи, фрукты и злаки, но также яйца и молочные продукты.