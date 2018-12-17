Колумбийское туристическое агентство Sex Island предложило своим клиентам необычно встретить Новый год. Оно отправляет всех желающих на частный остров в Карибском море, где на протяжении четырех дней гости будут наслаждаться вечеринками на яхтах, неограниченным количеством кокаина и компанией 100 проституток, секс с которыми уже включен в стоимость тура, сообщает Eg.ru со ссылкой на газету The Sun.
Предложение размещено на официальном сайте Sex Island. Стоимость 4-дневного тура (он организуется с 31 декабря по 3 января) составляет 6 тысяч долларов (около 5300 евро).
«Событие проводится на нашем частном острове. Насладитесь компанией 100 прекрасных латинских красоток, задача которых — ублажить вас и сделать все, чтобы вы почувствовали себя королем», — отмечается в объявлении.
В компании рассказали, что все девушки перед поездкой были протестированы на ЗППП. Число гостей не превысит 50. В стоимость путевки включено неограниченное количество сексуальных контактов с двумя девушками в день, презервативы, трехразовое питание, просторный гостиничный номер с кондиционером и Wi-Fi, а также трансфер из аэропорта Piarco (Тринидад и Тобаго). Каждый день для гостей будут организовываться вечеринки на яхтах. Кроме того, клиенты смогут наслаждаться эротическими шоу, дайвингом, водными лыжами, пляжным волейболом и гольфом. Перед гостями даже выступят знаменитости, имена которых, однако, не сообщаются.
По сведениям газеты The Sun, остров, на котором будет проводиться мероприятие, принадлежит Венесуэле, где проституция легализована. Гостям рекомендуют прилет в аэропорт соседнего Тринидада и Тобаго исключительно по соображениям безопасности — ситуация в Венесуэле остается нестабильной. Впрочем, власти Тринидада и Тобаго уже пригрозили потенциальным секс-туристам, что те могут быть депортированы из страны по прилету. Желающим отправиться в тур нужно поторопиться: как сообщается на сайте Sex Island, осталось всего 15 свободных мест.