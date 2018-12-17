Предложение размещено на официальном сайте Sex Island. Стоимость 4-дневного тура (он организуется с 31 декабря по 3 января) составляет 6 тысяч долларов (около 5300 евро).

«Событие проводится на нашем частном острове. Насладитесь компанией 100 прекрасных латинских красоток, задача которых — ублажить вас и сделать все, чтобы вы почувствовали себя королем», — отмечается в объявлении.

В компании рассказали, что все девушки перед поездкой были протестированы на ЗППП. Число гостей не превысит 50. В стоимость путевки включено неограниченное количество сексуальных контактов с двумя девушками в день, презервативы, трехразовое питание, просторный гостиничный номер с кондиционером и Wi-Fi, а также трансфер из аэропорта Piarco (Тринидад и Тобаго). Каждый день для гостей будут организовываться вечеринки на яхтах. Кроме того, клиенты смогут наслаждаться эротическими шоу, дайвингом, водными лыжами, пляжным волейболом и гольфом. Перед гостями даже выступят знаменитости, имена которых, однако, не сообщаются.