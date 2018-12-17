Стас Пьеха впервые откровенно рассказал об отношениях с сыном

Певец Стас Пьеха, который на протяжении долгих лет тщательно скрывал от публики подробности своей личной жизни, неожиданно пошел на откровенность и поведал об отношениях с четырехлетним сыном Петей, которые, как выяснилось, складываются непросто, пишет EG.ru.
Как рассказал артист в эфире передачи «Когда все дома», мальчик в настоящее время живет не с ним, а в доме под Петербургом — с мамой Натальей Горчаковой, бывшей женой Пьехи, и бабушкой. Видятся папа с сыном редко: музыкант утверждает, что не намерен отрывать отпрыска от родных людей, в то время как сам он хочет «зацепиться» за Москву, чтобы окончательно осесть в столице. Однако такое решение, сетует артист, привело к тому, что наладить эмоциональный контакт с сыном пока не получается. Стас признается, что до сих пор не воспринимает мальчика как часть самого себя — но понимает, что это неправильно, и надеется в ближайшем будущем исправить эту ситуацию.
Что касается воспитания ребенка и его жизненных перспектив, уверяет звезда, никто насильно «пихать» его в шоу-бизнес не будет, хоть он и растет в творческой семье. Мальчик сам выберет свой путь, а отец постарается ему помочь. Исполнитель надеется, что ему удастся хотя бы частично избежать ошибок своего собственного папы, который бросил семью, когда будущей знаменитости не было и года, и не участвовал в жизни наследника.
Напомним, внук знаменитой певицы Эдиты Пьехи долгое время состоял в отношениях с двоюродной сестрой Тимати Викторией Смирновой, однако бурный роман окончился ничем. Следующей его избранницей стала модель Наталья Горчакова, которая вышла за Пьеху замуж и родила ему сына, о существовании которого певец, к слову, рассказал только в конце 2015 года в эфире ток-шоу Андрея Малахова. Сейчас пара не живет вместе, однако сохраняет хорошие отношения, а бывшая жена артиста не мешает его общению с ребенком.