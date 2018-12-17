Стас Пьеха впервые откровенно рассказал об отношениях с сыном

Как рассказал артист в эфире передачи «Когда все дома», мальчик в настоящее время живет не с ним, а в доме под Петербургом — с мамой Натальей Горчаковой, бывшей женой Пьехи, и бабушкой. Видятся папа с сыном редко: музыкант утверждает, что не намерен отрывать отпрыска от родных людей, в то время как сам он хочет «зацепиться» за Москву, чтобы окончательно осесть в столице. Однако такое решение, сетует артист, привело к тому, что наладить эмоциональный контакт с сыном пока не получается. Стас признается, что до сих пор не воспринимает мальчика как часть самого себя — но понимает, что это неправильно, и надеется в ближайшем будущем исправить эту ситуацию.

Что касается воспитания ребенка и его жизненных перспектив, уверяет звезда, никто насильно «пихать» его в шоу-бизнес не будет, хоть он и растет в творческой семье. Мальчик сам выберет свой путь, а отец постарается ему помочь. Исполнитель надеется, что ему удастся хотя бы частично избежать ошибок своего собственного папы, который бросил семью, когда будущей знаменитости не было и года, и не участвовал в жизни наследника.