Поклонники пришли в восторг от горячей лезгинки Кати Лель (ВИДЕО)

Подписчики Кати Лель в Instagram восхитились ее умением исполнять кавказские народные танцы. В частности, 44-летняя артистка станцевала лезгинку с выходцем с Кавказа, передает Пятый канал.

"Почему люблю кавказские горячие танцы? Душа любит эту музыку и танцы, поэтому тело танцует, сердце радуется", – призналась она в подписи к видео.

Поклонники пришли в восторг. Видео собрало более 100 тысяч лайков. "Похоже, Катя тоже с Кавказа. По-нашему так танцует, как другим и не снилось", – написал один из комментаторов. "У Вас прекрасно получается!" – похвалил звезду другой.