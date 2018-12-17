Жена разбитого инсультом Носкова удивила неожиданным признанием

Парализованный артист был доставлен в реанимацию без сознания. Врачи боялись делать какие-либо прогнозы, недуг поразил четверть мозга.

Полтора года семья не подпускала журналистов к Носкову. За это время Николай прошел интенсивное лечение и курс реабилитации. Рядом с артистом круглосуточно находилась его жена Марина.

"Перспективы были не очень хорошие. Я не хочу все это вспоминать. Это как в другой реальности, как будто это было не со мной. В реанимации пролежал трое суток, быстро пришел в сознание, но не мог говорить. На третий день он уже сидел. У него прошла частичная парализация правой стороны тела. У Николая сначала была сильная депрессия, но потом он выкарабкался", - рассказала супруга Носкова в программе "Пусть говорят" Первого канала.

По словам Марины, в тот роковой день ее супруг очень переживал из-за работы. Николай решил поехать на дачу, чтобы в одиночестве все спокойно обдумать. Женщина считает, что ее возлюбленного довели до приступа. "Он очень сильно нервничал. У него были большие неприятности. У него был срыв гастролей по вине организаторов. Я считаю, что это только поэтому с ним случилось", – сделала шокирующее заявление Марина.

Артист прошел сложный путь. Он заново научился ходить и говорить. Благодаря жене, медикам и силе воли артист пошел на поправку и даже возобновил репетиции. В ближайшее время звезда планирует записать новую песню.

Три месяца назад Носков вернулся к старой привычке – закурил. Близкие против пристрастия артиста, поэтому всячески уговаривают его бросить.