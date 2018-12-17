Пн, 17.12.2018
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Российский блогер Илья Варламов представил видео о Таллинне: экскурсию ему провел Владимир Свет

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ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Известный российский блогер Илья Варламов, который снимает ролики о том, как обустроены различные города мира, в этот раз заглянул в эстонскую столицу. 

Он обращает внимание на все: на новые кварталы, благоустройство города для жителей, на дороги, культурный фон и так далее. 

Наконец-то, Варламов доехал и до Таллинна, где с ним погулял старейшина Кесклинна Владимир Свет. Прежде всего, блогер отправился на прогулку по Старому городу, а также по Каламая, похвалив район за сохранение исторической среды.

Команда блогера считает, что Таллинн смог сохранить свою историю. Старый город выглядит так же, как и 100 лет назад.

«Мы увидим подлинные средневековые улочки и более поздние кварталы, которые эстонцы смогли сохранить. И убедимся, что ценность представляют не отдельные здания, а непрерывная историческая ткань», - говорится в подписи к видео. 

Скорее смотрите видео, снятое Ильей Варламовым в Таллинне!

 

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