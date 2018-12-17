Российский блогер Илья Варламов представил видео о Таллинне: экскурсию ему провел Владимир Свет

Он обращает внимание на все: на новые кварталы, благоустройство города для жителей, на дороги, культурный фон и так далее.

Наконец-то, Варламов доехал и до Таллинна, где с ним погулял старейшина Кесклинна Владимир Свет. Прежде всего, блогер отправился на прогулку по Старому городу, а также по Каламая, похвалив район за сохранение исторической среды.

Команда блогера считает, что Таллинн смог сохранить свою историю. Старый город выглядит так же, как и 100 лет назад.

«Мы увидим подлинные средневековые улочки и более поздние кварталы, которые эстонцы смогли сохранить. И убедимся, что ценность представляют не отдельные здания, а непрерывная историческая ткань», - говорится в подписи к видео.