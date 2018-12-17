Pornhub подвел итоги года: сексуальные предпочтения жителей Эстонии шокируют

Чаще всего порнофильмами балуются жители США, Великобритании и Индии. Также в ТОП-20 любителей «клубнички» вошли Украина, Россия, Польша, Швеция, Австрия и так далее. Нашей соседки-Финляндии в этом списке тоже нет.

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В Эстонии жители предпочитают больше всего искать и смотреть фильмы для взрослых на запретную для большинства тему - «анальный секс». Видеоролики этой категории чаще всего искали наши соотечественники. Россия, практически единственная в мире, увлекается категорией «хентай» - жанром японской анимации для взрослых. В Латвии предпочитают следить за сексом зрелых людей, а в Литве жители без ума от лесбийского порно. Финляндия, кстати, солидарна с Литвой в этом плане.