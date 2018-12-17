Секс-педагог назвала опасное развлечение среди подростков

Об этом рассказала секс-педагог Юлия Ярмоленко.

Она говорит, что согласно исследованиям, более половины тех, кто получал в эротические фото, делились ими с другими людьми. Поэтому разговор о секстинге должен состояться примерно в тот момент, когда ребенок получает доступ в интернет, отметила секс-педагог.

При этом Ярмоленко указала на серьезную ошибку, которую совершают взрослые.

"Они твердят: нельзя отправлять свои откровенные фото и видео. Вместо: никто не имеет права просить или требовать от тебя каких-либо изображений. Если такое происходит, ты можешь жаловаться! Здесь важно сместить акцент. Потому что, если говорим "нельзя", мы лишаем детей возможности обратиться за помощью", – поясняет эксперт.⠀

По ее словам, взрослым важно говорить с позиции заботы и поддержки: "Ты всегда можешь обратиться к нам за помощью, если кто-то будет тебя принуждать или шантажировать. И даже если ты совершишь ошибку – мы на твоей стороне. Всегда поможем и поддержим".

Кроме того, можете также добавить в разговоре с более старшими детьми: "Мы не хотим, чтобы вы обменивались своими ню-фото даже с кем-то, кому вы доверяете. Отношения могут измениться или ваш друг/подруга просто потеряет телефон. Оно не стоит такого риска".