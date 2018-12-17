Пн, 17.12.2018
Она провела в коме четыре года, проснулась и рассказала правду, от которой все замерли СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Дакота показала сексуальные ножки (ФОТО)

Дакота показала сексуальные ножки (ФОТО)

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Рита Дакота

ФОТО: Instagram

Певица поделилась новым пикантным снимком в своем Instagram-аккаунте. Поклонники Риты Дакоты в очередной раз смогли восхититься фигурой знаменитости, пишут Дни.ру.

Пользователи соцсети обратили внимание на длинные стройные ноги исполнительницы. Звезда предстала в шикарном черном полупрозрачном боди, ботинках, с распущенными волосами и легким макияжем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by РИТА ДАКОТА (@ritadakota) on

"Хороша чертовка", "Какая же ты прелестная, сексуальная и милая!", "Вы шикарны!", "Как же Вы, Рита, расцвели после развода!!! Как же он вас подавлял, и вы сами этого не понимали... Вы сейчас и в кадре, и на фото другая, новая, красивая!!!" – оставили комментарии фолловеры. Высказались они и по поводу участия Дакоты в шоу "Танцы".

Практически всем номер Риты пришелся по душе. Многие отмечали, что песня звезды была гораздо сильнее танца, который демонстрировала одна из участниц, передает Teleprogramma.pro.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ