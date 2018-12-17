Дакота показала сексуальные ножки (ФОТО)

"Хороша чертовка", "Какая же ты прелестная, сексуальная и милая!", "Вы шикарны!", "Как же Вы, Рита, расцвели после развода!!! Как же он вас подавлял, и вы сами этого не понимали... Вы сейчас и в кадре, и на фото другая, новая, красивая!!!" – оставили комментарии фолловеры. Высказались они и по поводу участия Дакоты в шоу "Танцы".