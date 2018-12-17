«Секс, наркотики и протест»: Владимир Путин высказался по поводу отмены рэп-концертов в России

На заседании по культуре и искусству продюсер Игорь Матвиенко поднял тему отмены рэп-концертов в России и предложил обсудить вопрос использования нецензурной лексики. По мнению Матвиенко, несправедливо, что некоторые могут использовать мат, а другие нет, сообщают РИА Новости.

Владимир Путин назвал революционным предложение продюсера разрешить всем материться, а к запретам рэп-концертов Путин призвал относится с осторожностью.

Вот как это сделать, как возглавить и направить в нужном направлении и нужными средствами, это самое главное. Потому что способ, о котором вы упомянули, «хватать и не пущать», он самый неэффективный, вот самый плохой, который можно себе придумать. Эффект будет обратный ожидаемому, это уж точно, — приводит агентство слова президента.

Владимир Путин заявил, что рэп базируется на трёх китах — это секс, наркотики и протест.

Больше всего в этом беспокоят наркотики, это путь к деградации нации.

После массовой отмены концертов Хаски, Элджея, IC3PEAK и «Френдзоны» в сети появился флешмоб «Власти отменили». Пользователи Twitter решили в шутку «запретить» выступления Валерия Леонтьева за внешний вид, а песни Юрия Шатунова, потому что они грустные. По запрет попали и другие российские исполнители, и твиттерские нашли для этого причины.