Страшный диагноз. Врачи рассказали обладателю «рук-базук» об ампутации

Султан Ураган решил сделать клип на песню «Базуки», в связи с чем пригласил «синтолового качка» принять участие в съемках. В съемках участвовали также Илья Бомбер с татуированными глазами и культуристка Рита Керн, переставшая напоминать женщину.

Терешину вдруг стало очень плохо, и приехавшие по вызову медики констатировали воспалительный процесс, развившийся из-за синтола, закачанного в руки качка. При этом врачи предупредили, что воспалительный процесс в тканях тела раньше или позже приведет к некрозу тканей, следствием которого может стать смертельный исход. Удалить же синтол из тканей не представляется возможным, поэтому в лучшем случае Терешину грозит ампутация пораженных конечностей. Терешин пока еще надеется, что ему удастся найти другой выход из трагической ситуации, пишет Neformat.co.ua.