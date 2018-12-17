Пн, 17.12.2018
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Страшный диагноз. Врачи рассказали обладателю «рук-базук» об ампутации

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ФОТО: Instagram

Обладатель «рук-базук» Кирилл Терешин почувствовал серьезное недомогание во время съемок нового клипа Султана Урагана, в котором он принимал участие. 

Султан Ураган решил сделать клип на песню «Базуки», в связи с чем пригласил «синтолового качка» принять участие в съемках. В съемках участвовали также Илья Бомбер с татуированными глазами и культуристка Рита Керн, переставшая напоминать женщину.

Терешину вдруг стало очень плохо, и приехавшие по вызову медики констатировали воспалительный процесс, развившийся из-за синтола, закачанного в руки качка. При этом врачи предупредили, что воспалительный процесс в тканях тела раньше или позже приведет к некрозу тканей, следствием которого может стать смертельный исход. Удалить же синтол из тканей не представляется возможным, поэтому в лучшем случае Терешину грозит ампутация пораженных конечностей. Терешин пока еще надеется, что ему удастся найти другой выход из трагической ситуации, пишет Neformat.co.ua

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