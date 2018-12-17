Смотри: Мария Максакова за несколько дней до концерта в Таллинне произвела фурор в образе Снегурочки

Мария Максакова внезапно обрадовала многочисленных поклонников. Опальная оперная дива вернулась в свой Instagram, где продемонстрировала новое фото, пишут Dni.ru.
Мария Максакова свой аккаунт в социальной сети Instagram крайне редко. Последняя публикация там датируется июнем 2017 года. На снимках певица в черных плотных колготах и купальнике с юбочкой в тон демонстрировала эффектный шпагат, а также поразительную худобу и короткую стрижку. После того, как в марте того же года в Киеве убили ее мужа, экс-депутата Дениса Вороненкова, Мария от переживаний сильно похудела.
Впрочем, сейчас именитая блондинка вернулась к прежним параметрам – она радует поклонников аппетитными формами и обворожительной улыбкой. Живущая на Украине Мария обнародовал свежее фото. На снимке Максакова запечатлена на фоне снегов и какого-то особняка. Кадре преимущественно состоит из белых и голубых тонов.
Оказывается, это фото новой обложки альбома украинских песен Марии Максаковой, который она презентовала на днях. Возвращение артистки в популярную соцсеть, да еще и в неожиданном виде, произвело фурор среди ее подписчиков.