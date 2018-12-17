Пн, 17.12.2018
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  • Смотри: Мария Максакова за несколько дней до концерта в Таллинне произвела фурор в образе Снегурочки

Смотри: Мария Максакова за несколько дней до концерта в Таллинне произвела фурор в образе Снегурочки

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Мария Максакова.

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

Мария Максакова внезапно обрадовала многочисленных поклонников. Опальная оперная дива вернулась в свой Instagram, где продемонстрировала новое фото, пишут Dni.ru.

Мария Максакова свой аккаунт в социальной сети Instagram крайне редко. Последняя публикация там датируется июнем 2017 года. На снимках певица в черных плотных колготах и купальнике с юбочкой в тон демонстрировала эффектный шпагат, а также поразительную худобу и короткую стрижку. После того, как в марте того же года в Киеве убили ее мужа, экс-депутата Дениса Вороненкова, Мария от переживаний сильно похудела.

Впрочем, сейчас именитая блондинка вернулась к прежним параметрам – она радует поклонников аппетитными формами и обворожительной улыбкой. Живущая на Украине Мария обнародовал свежее фото. На снимке Максакова запечатлена на фоне снегов и какого-то особняка. Кадре преимущественно состоит из белых и голубых тонов.

Оказывается, это фото новой обложки альбома украинских песен Марии Максаковой, который она презентовала на днях. Возвращение артистки в популярную соцсеть, да еще и в неожиданном виде, произвело фурор среди ее подписчиков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://soundcloud.com/user-348602058-319920506/sets/masha-in-ukraine

Публикация от Maria Maksakova (@mariamaksakova)

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