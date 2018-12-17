Фото! Преобразившиеся Гоген Солнцев и его жена-старушка воссоединились (фото внутри)

Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович не перестают подкидывать поводы, чтобы о них не забывали. На сей раз вдрызг разругавшиеся супруги внезапно воссоединились, но не все так просто.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Гоген Солнцев опубликовал фотографию, на которой запечатлен с супругой, престарелой Екатериной Терешкович. Пара преобразилась в образы Деда Мороза и Снегурочки. Как оказалось, супруги воссоединились ради благой миссии, пишут Dni.ru.
"Для одного благотворительного фонда мы с Екатериной поздравили детей с наступающими праздниками, и только это могло заставить нас в этот вечер увидеться еще раз", – объявил Гоген Солнцев. Однако шоумен дал понять, что эта встреча не растопила его сердце. Гоген хочет, чтобы Екатерина помирилась с дочерью Полиной, которую избила на глазах всей страны на шоу Андрея Малахова"Прямой эфир".
"Я призываю, все-таки не быть эгоисткой, и извиниться перед собственным ребенком Полиной", – написал Солнцев. А еще он рассказал, что супруга-пенсионерка нашла возможность обозвать его. "P.S.: Зимушка-зима, которой оделась Екатерина Львовна, представлялась всем Снегурочкой и обзывала меня стариком Морозом. Друзья, идет ли мне костюм?" – спросил у подписчиков Гоген Солнцев.
Для одного благотворительного фонда, мы с Екатериной поздравили детей с наступающими праздниками, и только это могло заставить нас в этот вечер увидеться ещё раз. Я призываю, все- таки не быть эгоисткой, и извиниться перед собственным ребёнком Полиной. P.S.: Зимушка-зима, которой оделась Екатерина Львовна, представлялась всем снегурочкой и обзывала меня стариком морозом ... 🙄😑🤔...Друзья, идёт ли мне костюм ? ________ ///// #гогенсолнцев #благотворительность #новыйгод #снег #дети #выходные