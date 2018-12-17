Пн, 17.12.2018
Галерея: вы только посмотрите, какие красавицы боролись за звание самой сексуальной бабушки Эстонии СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Фото! Преобразившиеся Гоген Солнцев и его жена-старушка воссоединились (фото внутри)

Фото! Преобразившиеся Гоген Солнцев и его жена-старушка воссоединились (фото внутри)

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Гоген Солнцев с женой

ФОТО: Instagram

Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович не перестают подкидывать поводы, чтобы о них не забывали. На сей раз вдрызг разругавшиеся супруги внезапно воссоединились, но не все так просто.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Гоген Солнцев опубликовал фотографию, на которой запечатлен с супругой, престарелой Екатериной Терешкович. Пара преобразилась в образы Деда Мороза и Снегурочки. Как оказалось, супруги воссоединились ради благой миссии, пишут Dni.ru.

"Для одного благотворительного фонда мы с Екатериной поздравили детей с наступающими праздниками, и только это могло заставить нас в этот вечер увидеться еще раз", – объявил Гоген Солнцев. Однако шоумен дал понять, что эта встреча не растопила его сердце. Гоген хочет, чтобы Екатерина помирилась с дочерью Полиной, которую избила на глазах всей страны на шоу Андрея Малахова"Прямой эфир".

"Я призываю, все-таки не быть эгоисткой, и извиниться перед собственным ребенком Полиной", – написал Солнцев. А еще он рассказал, что супруга-пенсионерка нашла возможность обозвать его. "P.S.: Зимушка-зима, которой оделась Екатерина Львовна, представлялась всем Снегурочкой и обзывала меня стариком Морозом. Друзья, идет ли мне костюм?" – спросил у подписчиков Гоген Солнцев.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для одного благотворительного фонда, мы с Екатериной поздравили детей с наступающими праздниками, и только это могло заставить нас в этот вечер увидеться ещё раз. Я призываю, все- таки не быть эгоисткой, и извиниться перед собственным ребёнком Полиной. P.S.: Зимушка-зима, которой оделась Екатерина Львовна, представлялась всем снегурочкой и обзывала меня стариком морозом ... 🙄😑🤔...Друзья, идёт ли мне костюм ? ________ ///// #гогенсолнцев #благотворительность #новыйгод #снег #дети #выходные

Публикация от Гоген Солнцев (@solntcev)

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ