Фото! Преобразившиеся Гоген Солнцев и его жена-старушка воссоединились (фото внутри)

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Гоген Солнцев опубликовал фотографию, на которой запечатлен с супругой, престарелой Екатериной Терешкович. Пара преобразилась в образы Деда Мороза и Снегурочки. Как оказалось, супруги воссоединились ради благой миссии, пишут Dni.ru.

"Для одного благотворительного фонда мы с Екатериной поздравили детей с наступающими праздниками, и только это могло заставить нас в этот вечер увидеться еще раз", – объявил Гоген Солнцев. Однако шоумен дал понять, что эта встреча не растопила его сердце. Гоген хочет, чтобы Екатерина помирилась с дочерью Полиной, которую избила на глазах всей страны на шоу Андрея Малахова"Прямой эфир".